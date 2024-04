12 nejlepších poťouchlých her, které si teď můžete zahrát

9. 4. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Bláznivé, potrhlé, ztřeštěné, nepředvídatelné. S velkým zaměřením na ne zcela přesné ovládání, velmi specifickou fyziku a navrch ještě tematiku, která může být naprosto absurdní. I takhle by šly definovat níže vybrané kousky, kdy některé z nich také vynikají v lokální kooperaci, která jim dodává ještě další vrstvu zábavy. Pokud si tak chcete zahrát něco méně standardního, ale třeskutě zábavného, ideálně ještě s kamarády na nějaké domácí párty, nešlápnete s žádnou zmíněnou hrou vedle.

(Vyšlo v únoru 2014 na PC, PlayStation 4 - naše recenze)

Octodad: Dadliest Catch rozhodně není typická hra. Hrajete za titulního chobotnicového tátu, chobotnici v utajení, která se vydává za lidského otce. Silná stránka hry přitom spočívá ve velice specifickém ovládání. Každé chapadlo se pohybuje samostatně. Takže na pohled triviální úkony, jako je chůze nebo uchopení hrnku, jsou boj a vyžadují jak schopnosti, tak i trochu štěstí.

Vtipná a zároveň i trochu frustrující mechanika ve výsledku ale vytváří dokonale ztřeštěný mix balancování těsně na okraji totální katastrofy, což je právě to, co dělá z Octodad tak ztřeštěnou zábavu. Do karet tu hraje i základní premisa, kdy se snažíte vydávat za běžného otce a skrývat své chobotnicové já před nevšímavou rodinou. Hra je tak plná roztomilých a zpravidla dokonale absurdních scén, které ve výsledku dělají opravdu legrační a povedenou hru.

(Vyšlo v prosinci 2017 na PC, PlayStation 4 a Switch - naše recenze)

Nemotorné, skoro až želatinové postavičky se značnou setrvačností, bojující spolu v úrovních plných nástrah? Co by se tu mohlo pokazit? Inu, skoro všechno a právě v tom je kouzlo Gang Beasts. Postavičky neovládáte zrovna dokonale přesně a chaotické šťouchance, čelíčka, skoky nebo přetahování se s protivníkem nad propastí, kdy se oba držíte zuby nehty posledního kousku zábradlí, jsou stejně vtipné jako adrenalinové.

Gang Beasts jsou dokonale nepředvídatelnou sérií více či méně zamýšlených náhod, nehod a momentů, kdy hrubá síla ustupuje do pozadí, zatímco kormidlem otáčí absurdno. Tam, kde by mohla být nevyzpytatelnost slabinou, je tady právě tou nejsilnější stránkou. Gang Beasts jsou jednoduše perfektní gaučovou kooperací, kdy o nic nejde, ale přitom jde o všechno.

(Vyšlo v červenci 2016 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch a mobilech)

Human: Fall Flat je dokonalým simulátorem neohrabanosti. Představte si motorické a kognitivní schopnosti sotva chodícího dítěte v kombinaci s dospělým člověkem, který požil příliš mnoho alkoholu. A jste asi tak na polovině toho, jak „fungují“ zdejší postavy. Najednou jsou tak neskutečnou výzvou i jednoduché úkony typu chůze, šplhání nebo uchopování předmětů.

Z každé, byť sebemenší překážky je tak skoro samostatná „hádanka“, protože musíte vymyslet, jak s vysoce nekoordinovanou sebrankou překonat jednoduchou překážku, což samo o sobě vytváří prostor pro nekonečné komediální scénky. Nemluvě o kooperaci dvou hráčů, kdy se pak faktor zábavy násobí, stejně jako padání a potácení.

(Vyšlo v červenci 2013 na PC a Xbox 360)

Mount Your Friends je herním ekvivalentem domečku z karet, který se každou vteřinu zbortí. Premisa je tady stejně jednoduchá, jako směšná – jste svalnatý a možná až znepokojivě ohebný „horolezec“, který se snaží vyšplhat na rostoucí hromadu svých kolegů. Každou končetinu ovládáte samostatně, tudíž se šplhání mění v zábavný tanec máchajících rukou a nohou.

Úspěch tady nespočívá v ladnosti, ale ve zběsilém tápání a čiré vůli dostat se ještě o kousek výš. Ovládání taky není jedno z nejpřesnějších, byť s trochou cviku se můžete dostat poměrně vysoko. Ani perfektní zvládnutí ovládání ale neznamená perfektní zvládnutí hry a celá řada vtipných situací na sebe nenechá dlouho čekat. Strategické roztahování končetin s houpajícími se údy, specifickým vizuálem a neustálým překonávání se tady mohou za to, že Mount Your Friends je úžasně nedospělá, záměrně trapná a perfektně zábavná.

Genital Jousting

(Vyšlo v listopadu 2016 na PC)

Nejspíš král absurdity na zdejším, notně absurdním seznamu. Genital Jousting je ze všech nejvíc nehorázná, neboť tady prostě a jednoduše ovládáte penis s varlaty bez těla. Do dokonalosti dotažená neohrabanost a nepřesnost je stejně šílená jako směšná. Manévrování s penisem, se kterým se snažíte jak bojovat, tak dělat naprosto „standardní věci“, je díky fyzikálnímu enginu sice trochu boj, nicméně to je hlavní pointou.

V těžko předvídatelném a sotva ovladatelném chaosu není o bizarní scény nouze, obzvláště pokud se bavíme o multiplayeru. Genital Jousting vyniká právě s přáteli, kdy vlastně vůbec nemusíte „vyhrát“, neboť celé je to tak bizarní, že i cesta je tady cíl. Pokud hledáte poněkud přepálenou párty hru, u které se můžete leckdy až rozbrečet smíchy, jste tady správně.

(Vyšlo v prosinci 2017 na PC, Android)

Je libo trochu kontrolovaného vzteku? Málokterá hra vás dokáže tak namíchnout, stejně jako zabavit a uspokojit. V Getting Over It with Bennett Foddy totiž hrajete za muže uvízlého v kotli, který se pohybuje po prazvláštní krajině pouze pomocí velkého kladiva. Ano, zní to trhle a ona celá hra trhlá taky je. Stejně jako je ale zábavná a vlastně i promyšlená.

V Getting Over It Witch Bennett Foddy hraje prim fyzika, kdy musíte využít kladivo delikátním, opatrným a promyšleným způsobem tak, abyste se s kotlem opravdu znatelně posunuli kupředu a neublížili si. Stačí totiž jeden špatný pohyb a namísto poskočení kupředu letíte klidně o desítky metrů zpátky. V takové chvíli máte chuť mrštit ovladačem o zeď, jenže na druhou stranu jsou úspěšně pokořené kopce, stromy i hory nesmírně uspokojivé. Nic pro vznětlivé povahy, ale když dáte hře šanci a obrníte se trochou trpělivosti, bohatě vás odmění.

(Vyšlo v březnu 2023 na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC)

Wobbly Life je rozkošný sandbox plný veselých fyzikálních hrátek. Herní svět je plný kymácejících se postaviček, houpavých vozidel a bizarních překvapení, to vše zabalené do jasné, kreslené estetiky. Po chaotickém světě se pohybujete s poměrně rozviklanou postavičkou, s níž prostupujete zábavnými scénkami se snahou o postup napříč fyzikálně specifickým světem.

Můžete tady rozvážet pizzu na rozviklaném kole, ovládat jeřáb nebo třeba létat helikoptérou. A jak už asi tušíte, nic z toho není a ani nemůže být ve zdejším podání precizní. Potenciální komická katastrofa číhá na každém kroku. Navzdory jasně daným cílům a konkrétním úkolům je jedním z největších taháků Wobbly Life prosté experimentování a blbnutí. Nevyzpytatelná povaha hry pak o to víc vyniká v multiplayeru, kde můžete spolupracovat, nebo si s ostatními házet klacky pod nohy a celé je to tak roztomile chaotické a praštěné, že si to místo na našem seznamu rozhodně zaslouží.

(Vyšlo v prosinci 2015 na PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android)

Komediální simulátor, kdy jeden hráč ovládá bezradného otce a druhý sebevražedné dítě. To vše s tak šílenou fyzikou, že kdybyste viděli záběry z Who's Your Daddy?! bez kontextu, mysleli byste si, že jde o nějakou vysoce rozpracovanou verzi hry, která má před sebou ještě několik let intenzivního vývoje. Jenže chyba lávky, tahle esence chaosu je zcela záměrná, úmyslná a ve své šílenosti naprosto seriózní.

Zdejší tatínek je schválně neschopný, čemuž dopomáhá i vtipně nespolehlivé ovládání. Chůze je vratká, manipulace s předměty také nepatří k nejjistějším činnostem a jednoduché úkoly jsou tak najednou výrazně těžší. A mezitím se dítě snaží zničit minimálně sebe samo. Celý dům a jeho bezprostřední okolí je tak de facto minové pole, ve kterém může být smrtící téměř cokoliv. Cílem tady není vyhrát, ale prostě jen přežít běžný den doma.

(Vyšlo v listopadu 2018 na PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch – naše recenze)

Katamari Damacy je legenda vymykající se kategorizaci. Jde ale o naprosto okouzlující zážitek, kdy se po pestrých úrovních plných roztodivných věcí kutálíte s malou kuličkou a nabíráte na sebe předměty. Začínáte na těch úplně titěrných a končíte na celých planetách. Premisa může znít na papíře velice podivně, ale v praxi to funguje skvěle a Katamari Damacy je právem jednou z nejzajímavějších a originálních her vůbec.

Tentokrát vám tady ovládání nehází úmyslné klacky pod nohy a na rozdíl od jiných her je dokonale jednoduché a vlastně i přesné. Prostě válíte koulí zrovna tím směrem, kde vidíte další oběť hodnou přilepení k neustále se zvětšující sféře, vyhýbáte se větším věcem a kontinuálně tak na sebe nabalujete nic netušící lidi, zvířata a nekonečné množství náhodných předmětů. Je to podivné, jednoduché a snad až nakažlivě návykové.

(Vyšlo v srpnu 2018 na PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch)

Manuel Samuel mění všední den v absurdně náročnou zkoušku. Ovládáte Samuela, rozmazleného bohatého kluka, který po dohodě se Smrtí musí přežít jeden den tím, že ručně ovládá všechny tělesné funkce. Jeho (a tím pádem vaše) koordinace čehokoliv, včetně prostého pohybu, je ale absolutně nedostatečná.

Z jednoduchých úkolů se stávají náročné pasáže, kdy zápasíte víc s vlastním tělem než s nástrahami prostředí. Chůze vyžaduje přesné střídání nohou, mrkání zase stisknutí tlačítka ve správnou chvíli a vůbec všechno, co považujete za samozřejmost, je najednou sotva překonatelnou překážkou. Humorem je Manual Samuel takřka perfektní definicí slapsticku, kdy je skoro stejná radost selhávat, jako překonávat každodenní úkony.

(Vyšlo v srpnu 2020 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Fall Guys jsou de facto zástupcem žánru battle royale, jen ale ve výrazně jiné podobě, než jakou můžete znát třeba z her typu PUBG, Fortnite či Apex Legends. Tady nejde o střílení, ale i ryzí chaotickou zábavu, kdy všichni ovládáte nemotorné postavy vzdáleně připomínající fazole. A jak už asi tušíte, i tady stojí a padá celá hratelnost s velice specifickou fyzikou a potácením se na všechny strany.

Vaším úkolem není nic jiného, než se v jednom kuse dostat na konec úrovně, která je zde spíše unikátní překážkovou dráhou plnou plošinek, nafukovacích kladiv, létání vzduchem a dalších více či méně zákeřných bariér. Největší výzvou je ale vaše vlastní nemotornost ruku v ruce s ostatní hromadou podobně nešikovných hráčů. Výsledek je prakticky pokaždé komediální souboj o místo na slunci, kdy záleží stejně tak na dovednostech, jako na štěstí.

(Vyšlo v srpnu 2023 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch - naše recenze)

Stěhování je činnost vyžadující jasnou koordinaci, opatrnost a pomalý, promyšlený postup. V Moving Out máte prostý cíl – dostat nábytek z bodu A do bodu B. Vaše metody jsou ale všechno, jen ne koordinované, opatrné a promyšlené. A už vůbec ne elegantní. Ve hře vyhazujete pohovky z oken, lednice ze schodů a „snažíte“ se přenést objemné spotřebiče přes domy plné překážek. Ovládání je záměrně přímočaré a každý pokus o týmovou spolupráci se bleskurychle změní v zábavný boj, ze kterého nábytek nemůže vyjít v dobrém stavu.

Spolupráce a komunikace přitom potřeba je, protože jinak tu pohovku ve tvaru „L“ úzkými dveřmi jen tak neprotáhnete. Moving Out vyniká jako dokonale chaotická hra pro lokální kooperaci, kdy na sebe vzájemné pokřikování a marné pokusy o spolupráci nenechají dlouho čekat. V konečném důsledku tu nejde ani tak o stěhování, jako spíše o přistoupení na neexistující pravidla, kdy o nábytek jde až v poslední řadě.