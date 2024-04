12. 4. 2024 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Jak dopadl seriál podle Falloutu? Inu, překvapivě docela dobře! Koukáme na něj skoro celá redakce, ostatně včera jsme se z prvních dojmů už trochu vypsali a dnes si o první sérii popovídáme trochu uvolněnější formou.

Pojďte nám do chatu na YouTube během živého vysílání říct jak se seriál líbí vám, co říkáte na jednotlivé epizody, herce, a co čekáte od druhé sezóny.