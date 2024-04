Chystá se pokračování megahitu Slay the Spire 2 a vypadá… úplně jako jednička

11. 4. 2024 13:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Z noci na dnešek oznámilo studio Mega Crit pokračování svého veledíla Slay the Spire, které nakopnulo obrovskou vlnu karetních roguelike her s prvky deckbuildingu. A z prvních informací a obrázků je nanejvýš zjevné, že Slay the Spire 2 se od svého předchůdce moc vzdalovat nebude.

Téměř identická grafická stylizace, stejné rozvržení uživatelského rozhraní, i návštěva obchodníka je velice povědomá a kdyby mi nikdo neřekl, že se koukám na teprve chystanou dvojku, nenapadlo by mě o tom ani uvažovat.

zdroj: Mega Crit Games

Ale nějaké změny tu přece jen budou. Tvůrci pokračování vyvíjejí v novém enginu (byli jedni z těch, kteří dali ruce pryč od Unity po fiasku s poplatky), takže je z grafického hlediska přece jen trochu hezčí a máme se těšit na „moderní prvky“ a „rozšířenou podporu modifikací“.

Z herního hlediska stále půjde o procházení aktů, porážení bossů a vylepšování balíčku zvoleného hrdiny, přičemž na cestě budou čekat nová monstra, události i odměny. Z hrdinů se zatím odhalil jen Necrobinder, což je potulná lichka, která se v boji spoléhá na svou věrnou levačku Ostu.

Zároveň mají být ve Slay the Spire 2 nové způsoby hraní, o nichž se ale dozvíme víc v budoucnu. Zatím to tedy celé vypadá jako něco, co klidně mohlo být rozšířením původního Slay the Spire, ale třeba si tvůrci opravdu nechávají ty nejlepší trumfy a nové originální nápady v rukávu.

Hru si poprvé zahrajeme někdy v příštím roce a stejně jako v případě první hry nejprve v předběžném přístupu, jelikož se vývojářům osvědčilo vyvíjet hru spolu s jejími hráči a formovat ji dle jejich představ.