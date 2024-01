Ve Slay the Spire jsou grafické chyby, jelikož na levném monitoru při vývoji nebyly vidět

Slay the Spire je obrovský hit, který pořádně nakopl zájem o singleplayerové roguelike hry s kartami. Zároveň šlo o úplně první hru studia Mega Crit založeného dvojicí Anthony Giovannetti a Casey Yano, takže se nelze divit, že nebyla úplně dokonalá.

Co do hratelnosti asi můžeme hovořit o vrcholu, ale třeba grafická stránka a animace jsou pro někoho až příliš jednoduché (ale dokáží se člověku zalíbit). Ostatně v některých oblastech se dají najít vyloženě grafické chyby, za nimiž nestojí nic jiného než nedostatek peněz při vývoji.

I used two $70 monitors to develop Slay the Spire. This is why there are visual compression artifacts in some areas. Could literally not see them with the poor color calibration and contrast.



Sorry everyone.