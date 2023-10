Tvůrci Slay the Spire vydávají novou hříčku na novém enginu

17. 10. 2023 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vyhlášené studio Mega Crit opouští herní engine Unity a přechází na Godot. Důvodem ke změně tvůrců oblíbeného deckbuilderu Slay the Spire je kontroverze kolem dodatečné monetizace Unity, která prolétla herním průmyslem před několika týdny. Americký vývojář softwaru pro tvorbu her chtěl od nového roku poplatky za instalace her. Z plánu nakonec firma upustila, ředitelské křeslo ale opustil John Riccitiello.

We're moving to Godot and made a free little jam game over the last 3 weeks.

Featuring: Dancing Duelists, a BUMPIN' Deckbuilding Autobattler✨



Play it herehttps://t.co/xvGDy9ReUF — Mega Crit (@MegaCrit) October 16, 2023

Autoři Slay the Spire během 3týdenního game jamu Jump Ship v enginu Godot vytvořili deckbuilder Dancing Duelists, aby si vyzkoušeli možnosti softwaru pravděpodobně před tím, než do něj převedou svůj další plnohodnotný projekt. Hra je ke stažení zdarma a na ukázku se můžete podívat výše.

Byť by se kvůli zasazení do subžánru deckbuilderů mohlo zdát, že Dancing Duelists jsou podobnou hrou jako Slay the Spire, jde v podstatě o autobattler. Na začátku hry si hráč volí z několika ztřeštěných postaviček s unikátním balíkem karet akcí a pouští se do duelu s protivníkem. V něm umělá inteligence sama hraje s vámi postaveným balíkem, dokud jedné ze stran nedojdou životy. Úspěch se tedy odvíjí od toho, jaký postavíte balíček. A samozřejmě i jaké budete mít štěstí.

Mega Crit nejsou jediné studio, které opustilo Unity. Plánují z něj migrovat také například autoři roguelike hitu Vampire Survivors.