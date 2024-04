Hráči v Helldivers 2 vyhladili rasu robotů. Jaké nebezpečí čeká Superzemi?

Hráči multiplayerového hitu Helldivers 2 mají pořádný důvod k oslavám. Během uplynulého víkendu se jim totiž podařilo osvobodit poslední planetu od terminátorům podobných automatonů. Pásově vyráběné ničivé stroje vyhladili ve všech koutech galaxie - pokud se do hry přihlásíte v těchto dnech, zbývá pod nepřátelskou nadvládou několik posledních sektorů, které sužují už jen smrtící brouci terminidi.

You did it, Helldivers. Operation Swift Disassembly was a success! With the bots eradicated and bugs contained, the galaxy is free once more. pic.twitter.com/W7GolbDmHW