Čerstvě oznámený The Rogue Prince of Persia nezapře DNA tvůrců Dead Cells

10. 4. 2024 19:45 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Značka Prince of Persia spala dlouho a skoro to vypadalo, že na ni Ubisoft pod tlakem úspěchu série Assassin’s Creed docela zapomněl. Ale i když naděje ještě více zadupal nešťastný remake The Sands of Time, letos na jaře vyšel velice povedený nový díl s podtitulem The Lost Crown, který dokázal, že značka nejen žije, ale ještě pořád má co nabídnout.

Když se minulý týden objevily nepodložené zvěsti o tom, že se letos možná objeví ještě jeden zástupce série Prince of Persia, museli jsme držet jazyk za zuby a hovořit jen v náznacích. O jeho existenci jsme totiž už věděli, a co víc, dílo studia Evil Empire pod hlavičkou Ubisoftu jsem si mohl dokonce i vyzkoušet na vlastní pěst.

zdroj: Ubisoft

Barevné překvapení

The Rogue Prince of Persia je přesně tím, co název naznačuje, tedy roguelite skákačkou, která rozhodně nezapře, že se její autoři předtím podíleli na indie hitovce Dead Cells. Nyní samostatné studio Evil Empire vzniklo jako odštěpek původního týmu Motion Twin a jejich rukopis je zkrátka poznat. I tentokrát budeme akci sledovat výhradně z boku, detailní pixel art ale nahradila stylizace, která mi nejvíce připomněla moderní animované seriály.

Příběh je poměrně prostý, hrajete za urozeného syna krále Peroze, který čelí nezáviděníhodné situaci. Hlavní město království je totiž pod útokem Hunů, obávaných a brutálních válečníků, kteří se navíc vyznají v šamanské magii. Princ tuhle šlamastyku zčásti zavinil, a tak se musí pořádně ohánět, aby město Ctesiphon a jeho obyvatele uchránil od bídného osudu.

Má k tomu jistý velmi silný nástroj, a sice amulet, který mu nedovoluje zemřít. Tedy, zemřít doopravdy, po každém skonu se totiž probudí v základním táboře a může se znovu vydat na cestu plnou akrobatických skoků, efektních soubojů i hledání nových zbraní a hlavně perzistentních vylepšení, která mu zůstanou i do dalších pokusů.

zdroj: Ubisoft

Původ nezapřeš

Je třeba říct, že jsem se samotnou hrou mohl strávit jen slabou půlhodinku, tedy tak akorát, abych si ji zběžně osahal. Na to, aby člověk zjistil, zda je pro něj hra to pravé, ale ve skutečnosti stačí ještě mnohem kratší čas, a tak mohu s radostí oznámit, že pánové a dámy z Evil Empire mají svůj kumšt pořád pevně v rukou.

The Rogue Prince of Persia se hraje báječně, především díky perfektně responzivnímu a snadno uchopitelnému ovládání. Váš urozený svěřenec bude skákat, běhat po zdech, houpat se na tyčích a různými akrobatickými přemety se vyhýbat záludným útokům nepřátel, které následně třeba odkopne na stěnu, případně srazí s nějakým dalším zlobivcem.

Během herní ukázky jsem si mohl vyzkoušet několik typů zbraní, standardně u sebe má princ jeden bojový nástroj nablízko a jeden na dálku. Kromě rychlých dýk můžete do rukou vzít o něco účinnější meč nebo pomalou, ale o to ničivější sekeru, luk lze vyměnit třeba za čakram, zbraní ale bude ve hře určitě daleko víc.

zdroj: Ubisoft

Stejně jako ony mohou každý váš průchod ovlivnit nalezené předměty s bonusovými vlastnostmi. Při každém úskoku pak třeba prostor kolem vás pokryjí šípy, odhození protivníka na zeď zas může vypustit toxický oblak. K mání je samozřejmě celá hromada dalších libůstek. The Rogue Prince of Persia nevymýšlí znovu již vymyšlené a jak už jsem psal, DNA vývojářského studia je z něj patrná na každém kroku, především je ale zatraceně zábavné ho hrát.

Brzy na viděnou

Hra má pěknou kreslenou grafiku s poměrně neotřelou barevnou paletou a řadou odlišných prostředí, její největší devízou je ale svižnost doplněná o snadno pochopitelné principy, které ovšem bude v pozdějších fázích potřeba dokonale ovládnout. Samozřejmě tu totiž narazíte i na bosse, kteří jsou znatelně tužší než běžní pohůnci. Za zmínku rozhodně stojí neskutečně chytlavý soundtrack, míchající východní melodie s moderními elektronickými prvky.

zdroj: Ubisoft

Kvality hry budete moci vyzkoušet i vy sami, a to poměrně brzy. The Rogue Prince of Persia totiž vstoupí 14. května do předběžného přístupu na Steamu. Před plnohodnotným vydáním budou vývojáři sbírat zpětnou vazbu komunity a zjišťovat, jaké herní prvky jsou oblíbené a jaké je naopak třeba vylepšit či v horším případě odstranit.

Po uplynutí předběžného přístupu hra vyjde i na dalších platformách vedle PC, termín vydání finální verze ale prozatím známý není.