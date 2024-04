Prince of Persia se má letos ještě jednou vrátit v roguelike hře

4. 4. 2024 8:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Prince of Persia dlouho působil jako mrtvá značka, které Ubisoft už nehodlá věnovat pozornost. Nadějím na vzkříšení ublížil i oznámený remake legendárních Sands of Time, který se po kritice prezentované verze přesunul k jinému vývojářskému studiu a odložil na neurčito.

Když to ale vypadalo, že se nad Princem definitivně zavřela voda, vrátila se značka letos z kraje roku s parádní 2,5D metroidvanií The Lost Crown. A jak to vypadá, možná na další vlaštovku nebudeme muset čekat dlouho.

Známý insider Tom Henderson totiž tvrdí, že Ubisoft chystá na letošní rok další titul s perským princem. Údajně na něm pracují vývojáři ze studia Evil Empire, které se staralo o dodatečný obsah pro Dead Cells. Hra se podle Hendersona bude jmenovat The Rogue Prince of Persia a má vznikat už čtyři roky, ani jemu se však nepodařilo ze zákulisí dostat více detailů nad rámec zmínky, že vizuální styl ovlivnily francouzsko-belgické komiksy a že by se hra měla objevit v předběžném přístupu na Steamu.

Evil Empire má příští týden něco odhalit na konferenci Triple-i, možná se tedy bližších informací dočkáme tam. Prince of Persia: The Lost Crown má ještě letos dostat čtyři bezplatné obsahové přídavky, mezi které patří režim boss rush, ale i nové příběhové epizody.