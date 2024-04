Prezentace The Triple-i Initiative představí novinky od úspěšných nezávislých tvůrců

2. 4. 2024 15:09 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Herních tiskových konferencí není nikdy dost. Příští týden, ve středu 10. dubna od 19:00 nás čeká digitální přehlídka s názvem The Triple-i Initiative, která ve variaci na označení AAA láká na to nejlepší z indie scény. Prezentace slibuje víc než 30 oznámení od autorů úspěšných nezávislých her, jako jsou Vampire Survivors, Slay the Spire, Ashen, Spiritfarer, V Rising či Darkest Dungeon.

Stream slibuje 45 minut trailerů, záběrů z hraní a žádný výplňový obsah, tedy ani žádné reklamy, sponzorované příspěvky nebo další vatu. Pod hodinu se vejde dle slov pořadatelů i proto, že respektují čas hráčů a vývojářů. Během přenosu by mělo vyjít hned několik demoverzí. Sledovat ho můžete na YouTube, Twitchi či na Steamu.