Všechna oznámení z Triple-I Initiative Showcase

12. 4. 2024 15:00 | Téma | autor: Šárka Tmějová

Historicky první tisková konference kolektivu Triple-I Initiative se zaměřila na chystané počiny úspěšných nezávislých tvůrců. Vedle vyvrcholení v podobě oznámení spekulovaného The Rogue Prince of Persia se v průběhu 40 minut objevilo 35 her, včetně Slay the Spire 2, Palworldu, Risk of Rain 2 či Darkest Dungeon 2.

Níže najdete souhrn všech článků a oznámení z konference Triple-I Initiative hezky na jednom místě.

Mimozemská roguelike brzy dostane nový update s názvem Devotion, který do hry přidá novou lokaci Verdant Falls, dvojici artefaktů a alternativní skin inspirovaný Dead Cells. DLC bude pro všechny majitele hry zdarma, do Risk of Rain 2 by mělo dorazit v příštích dnech.

zdroj: Hopoo Games

Studio PlaySide oznámilo zbrusu novou izometrickou střílečku inspirovanou hrami z arkádových automatů, kde si zahrajete za rytíře posednutého démonem. Kill Knight dorazí ještě letos na Steam, PS5, Xbox Series X/S a Switch.

zdroj: PlaySide

Detektivní sandbox, který už skoro rok funguje v předběžném přístupu na Steamu, se letos vydá i na PS5 a Xbox Series X/S. Do PC verze Shadows of Doubt pak přibyl čerstvý update, který přidává dva nové typy vrahů – oba své oběti loví z dálky, takže se připravte na vyšetřování trajektorie jejich střel.

zdroj: ColePowered Games

Farmářský simulátor letos v létě dostane update, který vám umožní se pustit do kooperativního multiplayeru s hráči z jiných platforem. Hrát budete moct až ve čtyřech, nezávisle na tom, jestli máte PC, Xbox, PlayStation, nebo Switch.

zdroj: Pathea

Tahle chystaná strategie splní mnoho dětských snů – odpovídá totiž na věčnou otázku, co by se stalo, kdyby ve středověku ještě žili dinosauři. Dinolords se na Triple-I Showcase dočkali nového traileru a my v redakci se na zteč s rytíři na hřbetech T-Rexů dočkat naopak nemůžeme, protože vypadají zkrátka bizarně super.

zdroj: Northplay

Steampunková 2D plošinovka od studia Fireshine Games dostala datum vydání – fanoušci i fanynky páry a ozubených kol mohou v kalendářích kroužkovat 21. květen.

zdroj: Fireshine Games

Nový trailer ukázal také Flintlock: The Siege of Dawn, který potvrzuje, že bychom se akčního RPG měli dočkat letos v létě na PC a konzolích. Video zároveň přibližuje tvůrčí proces skladatele soundtracku Erica Hillmana.

zdroj: A44 Games

Populární dobrodružství o inuitské holčičce a polární lišce se po více než deseti letech dočká pokračování. Postarají se o něj původní tvůrci z E-Line Media ve spolupráci s vydavatelstvím Humble Games.

zdroj: E-Line Media

Realtimová strategie od tvůrců akčního RPG Moonlighter, studia Digital Sun, v sobě vedle budování základny skrývá také prvky tower defense při obraně posledního lidského sídla. Na Steamu temná fantasy RTS vychází už 16. července.

zdroj: Digital Sun

Akční roguelike se už příští týden dočká svého druhého aktu s novými lokacemi, nepřáteli, božstvy a talenty. Do předběžného přístupu Death Must Die dorazí update 20. dubna.

zdroj: Realm Archive

Postapokalyptický survival s budováním základny z roku 2021 se brzy dočká pokračování. Endzone 2 letos v létě zamíří do předběžného přístupu, v novém traileru představuje herní náplň a některé z překážek, které ve své snaze o přežití budete muset překonávat.

zdroj: Gentlymad Studios

Sci-fi sandbox v roztomilém animovaném traileru představuje chystaný update, který do Dyson Sphere Program brzy přidá nová vozidla.

zdroj: Gamera Game

Akční roguelike dungeon crawler z roku 2020 dostane druhý díl. UnderMine 2 na rozdíl od jedničky bude mít kooperační režim, a tak se do prohledávání kobek a pinkání bomb budete moct pustit klidně ve dvou.

zdroj: Thorium

Středověká variace na Prison Architect dostala termín vydání – do předběžného přístupu správy vlastního království se budete moct dát už za měsíc, konkrétně 16. května.

zdroj: Hooded Horse

RKGK / Rakugaki

Kyberpunkový debut studia Wabisabi Games inspirovaný anime estetikou vás v dystopické budoucnosti nechá vrátit světu barvu a bojovat proti zlovolné korporaci. 3D plošinovka se sprejerkou v hlavní roli vyjde letos v létě.

zdroj: Gearbox Publishing

Postapokalyptické RPG, které chce být něčím mezi australským Falloutem a Disco Elysiem, vyšlo tento týden. Na Triple-I Showcase ukázalo u této příležitosti svůj launch trailer. Recenzi pro vás připravujeme, ale pokud na ni nechcete čekat, můžete se do Broken Roads klidně pustit na vlastní pěst.

zdroj: Drop Bear Bytes

Kooperativní akční roguelike už rok běží v režimu předběžného přístupu, který se za několik týdnů dočká poměrně rozsáhlého updatu s názvem Fall of Avalon. Přidá novou mapu, herní mechanismy, nepřátele, vylepšení výbavy a mnoho dalšího.

zdroj: Nacon

Třetí díl kočičího RPG ukázal svůj příběhový úvod a trochu soubojů. Cat Quest III s pirátskou tematikou a roztomilými koťátky dorazí někdy v letošním roce.

zdroj: The Gentlebros

Další hra ze světa Hyper Light od studia Heart Machine se připomněla upoutávkou ze souboje s jedním z menších bossů, kterým se budete moct postavit, až se Hyper Light Breaker letos v létě vydá do předběžného přístupu na Steamu.

zdroj: Heart Machine

Loňské taktické roguelite RPG za necelé dva týdny přivítá DLC s názvem Dwarves of Runenberg. Do hry přidá novou mapu, zbraň, předmět a především hratelné trpaslíky. Tvůrci vedle toho pracují také na větším updatu, který bude bezplatně k dispozici všem a budete si s ním kupříkladu moct vybrat, na jaké zbraně během své partie narazíte.

zdroj: Ishtar Games

Kooperativní roguelike akce až pro čtyři hráče od studia Dead Mage předvedla v novém traileru svá četná prostředí i způsob boje, který dává vzpomenout kupříkladu na Magicku.

zdroj: Dead Mage

Školní tycoon, který loni vyšel na PC, letos zamíří na konzole. Na PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One a Switch by mělo budování vlastní střední školy dorazit během letních prázdnin – asi aby se vám moc nestýskalo!

zdroj: Pathea

Roguelike survival, kde hrajete za oživlou bramboru, dostane v létě DLC Abyssal Terrors s novými odrůdami hratelných brambor, nepřáteli a zbraněmi. Vedle něj by měl dorazit také bezplatný update s bezplatnou kooperací až pro čtyři hráče na jedné pohovce.

zdroj: Blobfish

Průzkumnický sandbox inspirovaný Novou Kaledonií se po nedávném vydání na PC vydá také na Switch. Na konzoli od Nintenda Tchia vyjde 27. června.

zdroj: Awaceb

4X strategie Old World se dočká DLC Behind the Throne, které se soustředí na interakce jednotlivých vládců a představí některé nové mechanismy s nimi spjaté. Vychází už 28. května.

zdroj: Mohawk Games