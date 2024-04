Darkest Dungeon 2 slaví oznámení nového herního módu příjemnou slevou

12. 4. 2024 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Temné tahové RPG Darkest Dungeon 2 příští měsíc oslaví své první narozeniny, a pokud jste si náhodou říkali, jak to bude s jeho budoucností, tak po včerejšku už víme, že velice růžově. Tedy ne že by do této ryzí temnoty snad přišlo světlo, ale po prvním menším placeném DLC The Binding Blade z prosince se na nás v letošním roce chystá pořádný obsahový přídavek Kingdoms. A dokonce bude zdarma.

Kindoms bude nová, samostatně stojící kampaň, kterou můžete hrát po boku současné kampaně a vzájemně se nebudou nijak ovlivňovat. Jak už název napovídá, nebudete v něm udržovat naživu jen partu nešťastných dobrodruhů, ale rovnou celé království.

S tím se pojí nové questy a nepřátelé pocházející z trojice frakcí: The Coven, Beastmen a Crimson Courtiers. Půjde o závod s časem, kdy se ze všech sil snažíte najít původ zla, které postupně pohlcuje celé království.

Abyste odolávali, podstupujete jeden souboj za druhým, sbíráte zdroje a vylepšujete nejen své postavy, ale také zachráněné hospody skrze několik stromů schopností. Hospody slouží jako vaše záchytné body, takže byste je měli střežit ze všech sil.

Režim Kingdoms ještě nemá přesné datum vydání, ale druhou potěšující zprávou je, že tvůrci toto oznámení doprovázejí slevovou akcí, díky níž pořídíte Darkest Dungeon 2 o třetinu levněji za 660 korun, případně za 790 korun k němu dostanete i zmíněné rozšíření a soundtrack.