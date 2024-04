Nové záběry ze Streets of Rogue 2 připomínají první Grand Theft Auto

12. 4. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Akcička Triple-I Initiative byla plná oznámení a jak už to tak bývá, některé z nich při tom počtu chtě nechtě zapadnou. Streets of Rogue 2 se to ale nestane, byť abych byl fér, tenhle titul tvůrci oznámili už loni. Teď se ale připomíná prvním pořádným gameplay trailerem tak, jak to máme rádi – tedy se spoustou záběrů přímo z hraní a s důkladnou vysvětlovačkou herních prvků.

Z nového videa si tak můžeme udělat opravdu velice solidní představu o tom, jak se bude Streets of Rogue 2 hrát a vypadá to slibně! Vlastně to vypadá (nejen vizuálně) jako úplně první Grand Theft Auto. Kdo pamatuje a svého času hrál, ví. Kdo nehrál, může si začátky téhle legendy velmi vzdáleně připomenout právě ve SoR2, byť tady jde samozřejmě o něco trochu jiného.

Proti prvnímu dílu budete mít mnohem víc svobody, ještě víc aktivit a můžete třeba i vyvolávat krysy. V podstatě půjde o akční sandboxové RPG, ve kterém budete moct dělat násobně víc věcí. Jedním z hlavních taháků SoR2 bude nepochybně nátura procedurálně generovaného světa, o jehož kvalitách se budete moct alespoň částečně přesvědčit už v rámci červnového Steam Next Festu, kde bude k mání demo.

Streets of Rogue 2, která navazuje na kultovní úspěch svého předchůdce, chce posouvat jedničkou položené hranice o velký kus dál. Především chce ale hráče nabádat ke kreativitě a všemožným improvizačním strategiím. Nechybí ani pestrá škála postav, zbraní a herních stylů, jak už vám názorně ukáže a vysvětlí trailer.

Pokračování nejenže zvětšuje svůj svět více než deset tisíckrát (opravdu, to není překlep) oproti první hře, ale přináší také spoustu nových prvků, včetně zničitelného prostředí, rozmanitých lokací a výstředních vedlejších aktivit. Možnosti jsou neomezené – od zorganizování převratu s žoldáckou armádou až po rozpoutání epidemie zombie viru.

Streets of Rogue 2 chce nabídnout poutavý zážitek, který v sobě spojuje prvky RPG a strhující simulační kreativitu. Hra se zaměřuje na znovuhratelnost a její procedurálně generovaný svět zajišťuje pokaždé jedinečné dobrodružství plné svérázných obyvatel a dynamických interakcí.

Plná verze by měla vyjít ještě letos, byť přesné datum vydání zatím neznáme.