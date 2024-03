Vývoj GTA VI údajně nejde podle plánu. Možná vyjde až v roce 2026

25. 3. 2024 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Rockstar existenci GTA VI oficiálně potvrdil loni a v prvním traileru stanovil termín vydání na rok 2025. Přestože tehdy uplyne 12 let od vydání GTA V a 7 let od Red Dead Redemption II, není zatím jisté, zda studio vytyčené časové okno stíhá.

Podle zdrojů webu Kotaku sice Rockstar stále cílí na termín vydání v první polovině příštího roku, je ale možné, že hra vyjde spíše na jeho konci. Vyloučeno přitom není, že se vydání nakonec posune až na rok 2026.

Bloomberg před časem informoval o tom, že Rockstar přistoupil k hromadnému rušení možnosti práce na dálku a nutí zaměstnance, aby se vrátili zpět do kanceláří. Potíže to činí především vývojářům a vývojářkám, kteří v Rockstaru začali pracovat během pandemie nebo krátce po ní a práci z domova považovali za standard. Nástup do kanceláří by pro ně v řadě případů znamenal zásadní životní změnu, například kvůli nutnosti stěhování.

Právě obavy vedení z možného zpoždění jsou údajně důvodem, proč si Rockstar přeje návrat do kanceláří, zaměstnanci ale mají mimo jiné i obavu z crunche, který je pro toto studio v závěrečném stádiu vývoje typický. Oddálení termínu vydání přitom neznamená, že ke crunchi nedojde, naopak typicky trvá delší dobu. Jeden z vývojářů řekl magazínu Aftermath, že právě představa nadměrné pracovní doby je něčím, čeho se členové vývojářského týmu po zkušenostech z předchozích projektů bojí a doufají, že se jim při finišování GTA VI povede těmto toxickým praktikám vyhnout.