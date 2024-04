What The Car? slibuje potrhlý „závodní“ zážitek s autem, co má nohy

12. 4. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

My o vlku, a vlk za dveřmi. Tento týden jsme vydali seznam těch nejlepších poťouchlých her a zrovna teď se nám čirou náhodou připomíná What The Car?. Stačí se mrknout na trailer a hned v prvních vteřinách je nadevše jasné, že tahle záležitost nejspíš dokonale naplní definici poťouchlé hry. Hrajete totiž za auto, co má nohy.

A někdy i víc než nohy, respektive - víc než čtyři kola. Jindy to dokonce ani nemusí být auto. No, podívejte se raději na trailer, ten vám řekne víc než tisíc slov.

What The Car? vyjde na PC 5. září, a pokud nemůžete dospat a chcete si zkusit blbnutí s autem zase trochu jinak už teď, zamiřte na Steam, kde si můžete stáhnout demo a zajezdit/zaběhat si na vlastní kůži.

Pokud znáte předchozí produkci studia Triband, tedy jmenovitě What the Golf? a What the Bat?, už asi možná tušíte, jak moc šílené What The Car? asi bude. Zdejší blbnutí s „autem“ budete moct provádět v rozmanitých prostředích, od závodních tratí přes městskou krajinu až po různá vodní tělesa. S autem půjde skákat, létat, šplhat, běhat a dokonce i zpívat CAR-aoke…

Vedle pohybu tady budete řešit i hádanky a nebude chybět ani editor pro tvorbu úrovní, které budete moct následně sdílet s komunitou.