Vampire Survivors přidává střelné zbraně a míří konečně i na PlayStation

11. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Vampire Survivors se letos v létě objeví na PlayStationu a zalepí tak svou velkou díru v dostupnosti na všech hlavních herních platformách včetně PC, Switche, Xboxu a mobilních zařízeních.

Vampire Survivors dostane taky nové DLC inspirované kultovní sérií Contra s názvem Operation Guns. Update slibuje novou vlnu adrenalinu a nabídne zbraně, vozidla, mechy a výbušnou akci, které se odkloní od původního tématu gotického hororu. Za zmínku stojí, že DLC bude obsahovat Brada Fanga, vlčího supervojáka z Contra Hard Corps, a další postavy jako Billa a Lance z původní Contra.

Mimochodem je velmi povedený vtípek, že Castlevanií inspirovaní Vampire Survivors nesáhli po této kultovní značce Konami a raději se fúzují se zdánlivě nesouvisející futuristickou akčňárnou.

Operation Guns je už čtvrté DLC, které následuje úspěch předchozích balíčků, jako jsou Legacy Of The Moonspell, Tides Of The Foscari a crossover Emergency Meeting s Among Us. Nové DLC obohatí hru o 11 postav, 22 nových zbraní (včetně pistolí i výbušných zařízení), dvě nové úrovně, 13 hudebních skladeb ze série Contra spolu s 6 novými covery a dobrodružství o šesti kapitolách.

Teaser jako takový toho sice zase tolik neukazuje, ale na finální výsledek nebudeme muset čekat nijak dlouho. Operation Guns vyjde už 9. května, a to za pouhých asi 63 korun. Co se PlayStationů týče, datum vydání zatím známé není. Tvůrci by chtěli hru dostat jak na PS4, tak PS5 někdy během letošního léta, ale konkrétní datum zatím slibovat nechtějí.

zdroj: poncle