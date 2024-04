Crossover V Rising a Castlevanie vyjde na PC už 8. května

12. 4. 2024 9:10 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Už 8. května dorazí do V Rising zajímavě vypadající crossover s Castlevanií s názvem Legacy of Castlevania. Spolupráce dvou značek započne právě v den vydání hry a přidá do V Rising hlavní hrdinu oukultovní plošinovky, Simona Belmonta. S legendární postav z Castlevanie se teď budete moct prohánět po světě V Rising.

Crossover se ale na PlayStation 5 dostane se zpožděním až někdy během letošního roku. NEvydání verze pro PlayStation 5 ve stejný čas jako na počítače je sice nemilé, ale prý má zase zajistit opravdu vypilovaný zážitek z PC verze.

Jak vypadá spolupráce Castlevanie s V Rising vám už prozradí přiložený trailer, který sice začíná pozvolna, ale následně nešetří stylovou akcí.