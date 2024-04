Tvůrci Kingdom Come: Deliverance příští týden po šesti letech oznámí novou hru

12. 4. 2024 8:57 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tak je to konečně tady! Respektive, ještě si musíme pár dní počkat, ale české studio Warhorse je konečně připravené představit nedočkavému světu svůj v pořadí druhý projekt. Stane se tak příští čtvrtek 18. dubna ve 20:00 na YouTube a Twitchi studia.

zdroj: Warhorse

Warhorse v tuto chvíli neprozrazuje nic o hře, zda to bude pokračování Kingdom Come: Deliverance, či něco úplně nového, ale pokud nám má obrázek tohoto oznámení něco naznačit, dávalo by smysl se přiklonit k tomu pokračování – černý kůň osedlaný jezdcem v černém, že by temnější pojetí středověku?

Kingdom Come: Deliverance vyšlo 13. února 2018, roky po úspěšné kickstarterové kampani a mělo poněkud krkolomný start. Technická stránka byla žalostná a náročný soubojový systém hráče rozděloval na dva tábory. Nakonec se ale tohoto ryze českého dobrodružství prodalo přes 6 milionů kusů a ze hry se stal opěvovaný kousek.

Letos jsme se například dočkali i povedeného portu Kingdom Come: Deliverance na hybridní konzoli Nintendo Switch, což je vzhledem k technickým nárokům i na moderní velké konzole malý zázrak, protože hra na kapesním zařízení jede skvěle.