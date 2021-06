Co čekáme od letošní E3?

8. 6. 2021 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

E3 2021 začíná už tento týden. Spekulace se vrší, úniky se hromadí a s nimi i vyjádření herních firem, co si od letošních tiskovek (ne)máme slibovat. Co bychom během hráčských slavností chtěli na výstavě letos alespoň virtuálně vidět, na co se těšíme a čemu by se naopak vydavatelé měli vyhnout?

Aleš Smutný

Nové hry, nové hry! Pardon, ale prostě mám zcela jasné přání, co chci a požaduji od téhle E3. Nové hry. A nemusí být všechny nutně „tříáčkové“, ale prostě chci nové, zajímavé tituly. Plus tedy konečně ukázat něco konkrétnějšího od her, o jejichž existenci víme, ale realisticky jsme neviděli nic konkrétního. De facto ale víme, že nic nevíme. Tedy kromě faktu, že neuvidíme remake Prince of Persia, což mne začíná děsit ohledně blížící se konference Ubisoftu. Jestli uvidíme jen hry s „emergentní hratelností,“ budu zklamaný a zlý.

Chtěl bych vidět nové Fable, očekávám, že uvidíme Starfield, nejspíš i ukázku z nového Halo, která mne opět ponechá chladným. Milion Riddlerových otazníků visí nad tím, co ukáží Warner Bros. a já doufám v Suicide Squad, něco málo z Gotham Knights a snad i komplexnější pohled na Hogwarts Legacy. Paradoxně ale letos nejvíc vzhlížím k Nintendo Direct, kde chci víc o nové Zeldě, a především oznámení vydání Bayonetty 3. Haha. Celkově ale musím říct, že je velká nevědomost směrem k E3 letos osvěžující. Doufám, že na konci příštího týdne nebudu muset smutně konstatovat, že se z otazníku stala nula.

zdroj: DC Comics

Pavel Makal

Na jednoduše položenou otázku se mi chce odpovědět ještě jednodušeji - nic. Když jsem byl předloni na své první (a patrně i poslední) E3, říkalo se, že sice za moc nestála, ale ta příští, kde se určitě ukáží nové konzole, bude o to lepší. Jak to nakonec s E3 2020 dopadlo, to si jistě velmi dobře pamatujete sami, letošní ročník je pro mě ale na mou duši o to větší neznámou.

Rovnou řeknu, že rozhodně nečekám odhalení GTA VI. To si Rockstar udělá kdykoli jindy během roku, až se mu zamane, a stejně tím zboří internet na týdny dopředu. Nic zvláštního nás podle mě nečeká ani od Ubisoftu (který by mě potěšil snad jen restartováním iniciativy UbiArt) nebo Capcomu, kde se patrně bude hovořit o nechtěném multiplayerovém Resident Evilu a o dalších způsobech, jak oslavit 25. narozeniny značky.

Nepřekvapivě největší naděje upínám vstříc konferenci Microsoftu a Bethesdy. Držitel platformy Xbox nakoupil spoustu studií, pochlubil se řadou chystaných projektů, ale zatím je na nové generaci pusto a prázdno, ani to zoufalé Medium nakonec nebude čistě exkluzivní.

Rád bych viděl konkrétnější obrysy Starfieldu, aspoň malý drobeček z Avowed od Obsidianu a také novou Forzu, která bývá tradičním technologickým benchmarkem.

No a abych tedy nebyl jen za škarohlída, na konferenci Bandai Namco bychom mohli konečně vidět ten zpropadený Elden Ring. Naivní, já vím.

zdroj: Archiv

Šárka Tmějová

Od letošní E3 si neslibuju skoro nic – moje očekávání snižují i samotní vydavatelé, kteří zatím z většiny naznačují spíš to, co letos neuvidíme, než to, na co máme těšit. Takže jsem dost skeptická k tomu, že mi ukážou nějaké signifikantní hry, které si budu moct zahrát ještě během letošního roku, což je přirozeně to, co mě zajímá nejvíc. Nezajímají mě půlminutové teasery s logem titulu, když vyjde nejdřív v roce 2023.

Samozřejmě ale i přesto „étrojku“ pořád vnímám jako hráčský svátek, takže se na všechny ty konference a oznámení stejně těším. Na tiskovce Bethesdy a Microsoftu mě víc než Halo Infinite zajímá Starfield a Hellblade II: Senua’s Sacrifice. U Ubisoftu pořád doufám v oznámení pořádného Splinter Cellu, který nebude ve VR, a Prince z Persie, který nebude remake. Ale třeba takové Far Cry 6 mě nechává velmi chladnou. Jsem zvědavá na novou Zeldu, snad na první záběry z Hogwarts Legacy.

Skrz nově vybudovanou lásku k Final Fantasy mě nejspíš zklame prezentace Square Enixu, kde se tahle značka má objevit jen minimálně – a o Intergrade toho vlastně vím už až moc. A taková EA se na E3 neukáže vůbec, respektive si své vlastní pásmo naplánovala až na červenec, takže s Dragon Age 4 a pátým Mass Effectem zatím taky nepočítám. Vlastně tak můžu být hlavně (snad) příjemně překvapená – právě těmi hrami, které si reálně zahraju třeba za tři roky.

Patrik Hajda

Ještě pár dní zpátky by tu zazněl třeba Dead Island 2, možná nové Metro, klidně i další Saints Row, ale to jsou všechno hry, které na E3 bohužel neuvidíme. A trochu se obávám, že takových her, her, které dlouhodobě očekáváme, ale které se neukáží, bude víc. Potvrzeně nedostaneme Prince z Persie ani The Division, něco mi říká, že ani tentokrát nedojde na Splinter Cella, ze Skull and Bones už se stal takový žert, a to jsme jen u Ubisoftu.

Ale zkusím být optimistou a zamyslím se naopak nad hrami, které by s trochou štěstí mohly letos mít svou premiéru. A tady já vsázím prakticky vše na nové Kingdom Come. Nemyslím si, že by se hra nějak výrazněji představila, ale nedivil bych se, kdyby se v rámci nějaké show objevil záběr na dechberoucí krajinu doprovozený famózní hudbou a pomalu nabíhajícím nápisem Kingdom Come 2.

Jinak jsem moc zvědavý na první záběry z hraní Starfieldu od Bethesdy (ano, vidím to rovnou na záběry z hraní), vůbec bych se nezlobil, kdyby v rámci THQ Nordic předvedli svou další hru Piranha Bytes (klidně další Elex, ale byl bych radši za klasičtější fantasy ve stylu Gothica) a doufám, že mi opět vyrazí dech indie scéna, kde se objeví něco tak působivého jako Twelve Minutes.

Alžběta Trojanová

Jedna věc je, co bychom chtěli od letošní E3, a druhá, co od téhle akce očekávám. Doteď si pamatuju svou první E3, kde jsem viděla Bioshock Infinite, který mě naprosto odzbrojil. Taky zrušené, ale doteď nepřekonané Prey 2, Bethesda nás lákala na Skyrim a EA zase na poslední díl Mass Effectu. Chodbami se linul Kanye West a jeho v té době ještě neoposlouchaný song Power z traileru na Saints Row, který si broukal snad každý v press centru. Byla to úžasná první E3 a po tomhle pocitu marně pátrám.

Co si budem nalhávat… od té doby to bylo s každým ročníkem slabší a slabší. 2019 byl vyčpělý tolik, že když se loni E3 nekonala, ani se mi nestýskalo. Nečekám, že letošní digitální E3 by nějakým podivuhodným zázrakem byť jen částečně napodobila rok 2011. Ale bylo by fajn cítit aspoň trochu toho nadšení a těšení se na budoucí tituly. Místo toho ale čekám konference se spoustou povídání přímo od vývojářů s klasickým poselstvím, že jsme jedna rodina a všichni hráči, možná jeden nebo dva nové, neoznámené tituly s CG trailerem a neurčitým příslibem, že tohohle se dočkáme někdy v budoucnu. No, a pak spoustu her, co prostě moje zkostnatělé zahořklé srdce nijak nerozbuší.

Ale kdo ví. Třeba se Ubisoft chytne za nos a připraví něco, co nebude otevřený svět nebo multiplayer (haha). A Xbox Game Studios konečně odhalí nějaké novinky, co mě posadí na zadek svým originálním zpracováním.

Po odstrašujícím příkladu se Cyberpunkem, ale očekávám, že si teď každý bude dlouze rozmýšlet, než odhalí svoje karty. A to rozhodně na zajímavosti E3 ubere. Protože nakonec E3 není ani tak o reálných ukázkách. A nikdy nebyla. Je to jen o příslibech a plánech a prodávání neurčitého snu. Pokud jste to brali jinak a na základě vyleštěných trailerů dělali předobjednávky, tak je to upřímně váš problém.