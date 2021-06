Remake Prince of Persia na E3 nečekejte, letos nevyjde

8. 6. 2021 11:09 | Novinky | autor: Pavel Makal

Blíží se E3 a my si samozřejmě spolu s ostatními klademe otázku, co na jednotlivých konferencích čekat. S ohledem na stále ještě rezonující pandemickou realitu jsou jakékoli odhady komplikovanější než kdykoli jindy. Některá herní studia nám situaci aspoň trochu usnadňují a dopředu říkají, jaké hry rozhodně neuvidíme.

To je nově případem remaku Prince of Persia: Sands of Time, který připravují indická studia Ubisoftu. Pokud jste doufali, že by se v rámci streamu Ubisoft Forward mohla hra ukázat, máme pro vás špatnou správu. Titul, který měl původně vyjít už letos v lednu, byl nejprve posunut na březen, aby ani tento termín nakonec nestihl a byl odložen na neurčito.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Oficiální účet Prince of Persia na Twitteru ve včerejším příspěvku děkuje fanouškům za přízeň a trpělivost, ale zároveň upozorňuje, že se hra letos na E3 neobjeví. Zároveň upřesňují, že v tomto roce nedorazí ani na naše obrazovky, plánované vydání momentálně připadá na příští rok, zatím bez konkrétního data.

Za odklady patrně stojí ne tak úplně vřelé přijetí od komunity fanoušků, kteří si po odhalení stěžovali především na vizuální styl remaku. Hra běží na verzi enginu Anvil, jenž poháněl třeba Assassin's Creed Origins. Studia Ubisoft Pune a Ubisoft Mumbai, které se o remake starají, dosud pouze pomáhala v jiných projektech, potenciální kvality hry jsou i s přihlédnutím k problematickému vývoji zatím velkou neznámou.