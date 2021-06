Deep Silver vyjmenovává ty nejočekávanější hry, které během letošní E3 neuvidíme

Právě teď nás dělí méně než týden od započetí herního svátku známého jako E3. Ve skutečnosti již tento čtvrtek proběhne první stream plný novinek, a my u toho samozřejmě nebudeme chybět. Co se konkrétních her týče, je rozhodně na co se těšit. Ale vydavatel Deep Silver volí jinou taktiku – rovnou chladí naše očekávání a oznamuje, jaké hry naopak nemáme vůbec očekávat.

„Naše mateřská společnost Koch Media chystá oznámení v rámci Summer Games Fest na 11. června. Berte ale na vědomí, že tam neuvidíte Dead Island, Saints Row, Metro ani TimeSplitters (a neuvidíte je ani jinde během E3),“ píše Deep Silver na Twitteru. Škoda. Vydavatel Koch Media ale spustil stránku Weknowsomethingyoudontknow.com, která pravděpodobně na něco láká...

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head’s up, you won’t see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We’ll let you know when we have news to share.