Informace o novém Bioshocku nepotěší – novinky 15. týdne

18. 4. 2021 13:44 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tenhle týden byl ve znamení drbíků. Ještě z minulého víkendu tu máme řadu informací o tom, co se děje v zákulisí Sony. Na řadu přišel i Assassin’s Creed a klasické oblíbené téma: teď budeme hádat, kde se bude odehrávat další díl. Další drb se pak týká očekávaného nového Bioshocku, který podle všech indií nejspíš bude mít otevřený svět. Drby prosákly i z CD Projektu – vypadá to, že si možná firma připravuje půdu pro nová příběhová rozšíření. Z minulého víkendu máme také shrnutí o Age of Empires a nově byla také oznámená hra Gord.