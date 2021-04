Scenárista Assassin’s Creed Valhalla by další díl rád viděl v Brazílii nebo na Maltě

13. 4. 2021 16:56 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Série Assassin’s Creed už navštívila všemožné kouty světa v různých dobách – od Jeruzaléma během křížových výprav přes renesanční Itálii a revoluční Francii až po starověký Egypt a Řecko. Při každém spekulování o jejím dalším směřování dojde řeč na obligátní Čínu nebo feudální Japonsko, scenárista nejnovější Valhally, Alain Mercieca, by ale boj asasínů s templáři raději poslal trochu víc na jih.

„Myslím, že je hromada možností, kam se série dál vydá, vlastně je jich až příliš mnoho, pokud mám být upřímný. Coby někdo posedlý historií bych se dokázal nadchnout i pro nějakou nenápadnou skupinku bojovníků někde na Maltě, do toho bych se vrhnul naplno,“ popsal Mercieca, kam by osobně rád zasadil další díl on. Je pravda, že takový Řád maltézských rytířů zní jako ideální templářské uskupení. Na druhou stranu by tenhle drobný ostrov ve Středozemním moři mohl být megalomanskému Ubisoftu trochu malý.

„Když se na to podívám realisticky, vnímám, že spletitá kulturní tapisérie, kterou série ještě pořádně neprozkoumala, se nachází v Jižní Americe. Od Inků po španělské conquistadory, je to hodně fascinující místo a období. Black Flag se o tyhle končiny trochu otřel, ale cítím, že Brazílie by mohla být to pravé,“ řekl Mercieca redaktorovi serveru The Gamer. Osobně mám o něco blíže k Mezoamerice a k Mayům, ale pokud by měl příběh tentokrát více rozměrů než „indián hodný, dobyvatel zlý“ jako ve trojce, rozhodně se proti tomuhle zasazení nedá nic moc namítat.

Drby o případném zasazení dalšího Assassin’s Creed se samozřejmě objevují každou chvíli, tenhle je ale o trochu blíže zdroji, než bývá obvyklé.

Ještě předtím, než se příběh vydá dál, musí příběh vikinské Valhally uzavřít dvojice DLC, z nichž to první se odehrává v Irsku a v tom druhém se Eivor podívá do tehdejší Paříže.

Letos se ale dalšího dílu s největší pravděpodobně nedočkáme a některé z drbů naznačují, že i v roce 2022 budou asasíni absentovat. Bylo by to vůbec poprvé, co by si série vzala víc než dvouletou pauzu – naprostou většinu z 12 dílů od sebe dělí jen rok. V posledních letech jsou ale delší rozestupy častější, Origins a Valhalla vyšly po roční odmlce.