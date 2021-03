V prvním rozšíření pro Assassin’s Creed Valhalla se vydáte za irskými druidy

19. 3. 2021 13:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ubisoft pro Assassin’s Creed Valhalla už před vydáním sliboval minimálně rok dodatečného obsahu, podobně jako v případě předchozích dvou dílů, Origins a Odyssey. A tyhle sliby teď i plní – první z větších (a zároveň placených) rozšíření, Wrath of the Druids, dorazí 29. dubna. Eivorové se v něm podívají do Irska, kde musejí rozkrýt tajemství pradávného druidského kultu.

Užijete si spousty strašidelných lesíků a záhadných míst opředených keltskou mytologií. Nevyhnete se ale také nějakému tomu politikaření, když se na svou stranu budete snažit přetáhnout místní krále.

Dodatek Wrath of the Druids si můžete pořídit buď samostatně, nebo v rámci Season Passu, který obsahuje i budoucí druhé rozšíření, kde vaše kroky povedou do Paříže během jejího obléhání. DLC The Siege of Paris by mělo dorazit v létě.

Druidi jsou záležitostí konce dubna, mezidobí ale v Assassin’s Creed Valhalla bude patři Velikonocům. Respektive festivalu Ostara, který se v osadě Ravensthorpe koná do 8. dubna. Pustit se můžete do zdobení vesnice, soutěží v pití, lukostřelbě a do bitek, ale také do noblesnějších folklórních tradic, jako je hledání vajíček, volba májové královny a ochrana osídlení proti nočním bubákům. Vaše snahy samozřejmě nezůstanou bez povšimnutí, odemknout si můžete trojici nových schopností i různá kosmetická vylepšení.

Festival Ostara patří k bezplatnému obsahu, který obdrží všichni hráči Valhally bez rozdílu. Na konci jara se k němu připojí ještě bonusový režim Mastery Challenge, který prověří zejména vaše soubojové schopnosti. Mimo sezónních svátků a drobných vylepšení se majitelé Assassin’s Creed Valhalla v druhé polovině roku dočkají také populárního edukativního režimu Discovery Tour, který pravděpodobně opět půjde zakoupit i samostatně, bez nutnosti vlastnit základní hru.