V Assassin’s Creed Valhalla teď můžete pobíhat v Altaïrově zbroji

Ubisoft se rozhodl u příležitosti nového updatu hráče Assassin's Creed Valhalla odměnit Božským balíčkem. Ten obsahuje speciální měnu 300 opálů, za které si můžete v Redově obchodě zakoupit nějakou tu zbroj, všechny kosmetické doplňky z festivalu Yule a především pak zbroj prvního protagonisty celé série, Altaïra Ibn-La'Ahada.

„Tímto dárkem vás chceme odměnit za vaši oddanost a podporu za všechna ta léta,“ píše Ubisoft v notifikaci v hlavním menu. Zbroj se sice nedá vylepšovat, takže vás nejspíš celou hrou nedoprovodí, ale zato prý vypadá dobře na fotografiích.

Why yes Ubisoft, I would be interested in a remake of the original Assassin's Creed pic.twitter.com/72LsDG7KAh