Cyberpunk 2077 si připravuje půdu pro DLC. Dataminer našel hromadu questů

15. 4. 2021 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

CD Projekt dávno před vydáním Cyberpunku 2077 slíbil dodatečný obsah, který má svým rozsahem připomínat rozšíření pro třetího Zaklínače. S příchodem updatu 1.2 se v souborech hry objevilo podezřele velké množství nevydaných úkolů poukazující na budoucí rozšíření.

Zjistil to dataminer říkající si romulus_is_here, který své nálezy předal redakci britského Eurogameru. Mezi mnoha soubory, jimiž se ve volném čase jen tak pro radost prohraboval, našel zástup souborů s označením story-ep1 v názvu, pod čímž si domyslel označení episode one, tedy možný kód pro první DLC, který by zároveň poukazoval na existenci hned několika epizod.

Zajímavé je, že ve verzi hry 1.03 existovalo takových souborů pouze pět a po vydání nedávného patche 1.2 jejich počet vzrostl na 220. Dost to posiluje domněnku, že by skutečně mohlo jít o úkoly z chystaného/chystaných rozšíření, které CD Projekt do hry postupně vpašovává.

Dataminerovi se dokonce podařilo zjistit konkrétní informace o některých úkolech (pozor, následující informace mohou být spoilery). Našel například emailovou konverzaci dvou osob o postavě zvané Wagner, jinde se hovoří o rukojmích skupiny Kurtz Militia, o skrytém doupěti netrunnerů či o bombě v bazénu.

Vyhrabal i zmínku o nové oblasti Newcomers Haven, která má být nedokončeným kostelem předělaným na útulek. A spousta těchto questů je zjevně zasazená do čtvrti Pacifica, jelikož jsou spojené s kšeftařem přezdívaným Mr. Hands. V Pacifice je v základní hře míň věcí na práci, což jedině nahrává tomu, že by se právě tam mohly odehrávat některé z rozšiřujících misí.

Nicméně pořád je potřeba mít na paměti, že soubory mnoha her ukrývají velkou spoustu obsahu, který se k běžnému hráče nikdy nedostane. Může jít třeba o pozapomenuté části hry, kde si vývojáři něco zkoušeli a po testování je nesmazali. Tvůrci výše zmíněné úkoly nemusejí vůbec použít, ale vzhledem k tomu, že přibývají s nejnovějšími updaty, se to nejeví zase tak pravděpodobně.

Netrpělivě vyhlížíte první informace o rozšířeních Cyberpunku 2077 nebo byste byli radši, aby se vývojáři nadále plně věnovali opravám základní hry?