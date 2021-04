Patch 1.21 pro Cyberpunk 2077: Co je opravené tentokrát?

14. 4. 2021 16:01 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Není to tak dávno, co jsme se dočkali pořádně tučného patche pro Cyberpunk 2077 s označením 1.2. Seznam oprav byl dlouhý jak Lovosice a netýkal se jenom glitchů a bugů, ale například i technického vylepšení pro majitele karet AMD. Jak moc se to na hře projevilo, se můžete dočíst v našem článku od Jirky.

Tentokrát CD Projekt přispěchal s rychlým hotfixem, který si můžete stáhnout pro PC, konzole a Stadii. Autoři se zaměřili na zlepšení celkové stability a nejčastějších problémů, které bránily v postupu hrou. Většina změn se týká opravy toho, jak se některé postavy ve hře zhmotní. Ať už jde například o Maelstromera, co se vám může objevit na místě, odkud nejde sestřelit, a zamezí tak v postupu, nebo třeba policii, která se vám může objevit za zády, když pácháte zločin na střeše.

Opravené bylo také vystupování z vody pomocí žebříku nebo třeba prolínání oblečení NPC postav. Uživatelské rozhraní je nyní také trochu přehlednější a hra lépe pracuje s pamětí, takže by neměla tak často padat. Celý seznam oprav najdete zde

.