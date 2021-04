První rozšíření pro Assassin’s Creed Valhalla nabírá zpoždění

Za dva týdny, tedy 29. dubna, jsme měli dostat první z velkých placených DLC pro vikinské Assassin's Creed Valhalla. Ale jak už je poslední dobou během covidové pandemie zvykem, i rozšíření Wrath of the Druids je potřeba odložit.

Naštěstí se nejedná o nijak propastný odsun – mezi irské druidy do jejich mýtického kult zavítáte jen o dva týdny později, tedy 13. května. V Ubisoftu momentálně pracují na článku, který osvětlí důvody odkladu a nechá vás nahlédnout do vývojového procesu tohoto rozšíření.

DLC Wrath of the Druids si můžete pořídit samostatně nebo v rámci season passu, který má během léta přinést druhé velké rozšíření The Siege of Paris, kde vyrazíte do Francie. Nabízí se ale otázka, zda posunutí vydání prvního DLC neovlivní datum toho druhého. Skoro bych si tipoval, že je to nezbytně nutné... Rok 2021 je zkrátka herním rokem odkladů.

⛰️Wrath of the Druids will now release on May 13

We’re working on an article to provide transparency and share insights on our dev process



