Všechna oznámení z PlayStation Showcase 2023

25. 5. 2023 18:00 | Téma | autor: Jan Slavík

Včerejší akce PlayStation Showcase 2023 přinesla řádně našlapanou hodinu plnou ukázek z her, o kterých jsme již věděli, ale i z řady více či méně překvapivých novinek. Na celou prezentaci se v případě zájmu můžete podívat třeba v našem komentovaném streamu, ale máte-li naspěch, mohl by přijít k chuti i přehledný souhrn novinek:

Na všechna oznámení se v samostatných článcích nedostalo, níže najdete zbytek upoutávek. Některým z nich se ale jistojistě ještě budeme věnovat podrobněji.

Concord

Nákup studia Firewalk ponese Sony první ovoce. Že je chystaný projekt Concord multiplayerová střílečka z pohledu první osoby, se však dozvíte prakticky jen na blogu PlayStationu, protože samotná upoutávka toho moc neukazuje. Novinka míří na PC a PS5 a dorazit by měla příští rok.

zdroj: Firewalk

Immortals of Aveum

U stříleček z pohledu první osoby ještě zůstaneme, tentokrát však v kouzelnické róbě a s imaginárním špičatým kloboukem. Nové záběry z hraní totiž předvedla chystaná magická řežba Immortals of Aveum. Hra vychází 20. července na PC, PS5 a Xbox Series.

zdroj: Ascendant Studios

Revenant Hill

Studio The Glory Society chystá Revenant Hill, dobrodružství kocoura Twigse, kterému shořela stodola, kde bydlel. Novinka na první pohled zaujme působivým výtvarným stylem. Kočičí avantýra míří na PS4 a 5, datum vydání upřesněno nebylo.

zdroj: The Glory Society

Neva

Autoři podmanivé Gris přicházejí s novým projektem. Jmenuje se Neva a vypadá opět nádherně. Vyjde příští rok na PC, PlayStation 5, Xbox Series i Switch.

zdroj: Nomada Studio

Cat Quest: Pirates of the Purribean

Kočičí výprava přichází se třetí štací a nejlepším jménem ve vesmíru: Cat Quest: Pirates of the Purribean. Tentokrát v houpavém rytmu mořských vln a za tónu pirátských odrhovaček. Hra dorazí příští rok na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series i Switch.

zdroj: The Gentlebros

The Plucky Squire

Představily se i nové záběry z The Plucky Squire, hry stojící na stylových přechodech mezi 2D a 3D zpracováním. Titul míří na PC, staré i současné konzole a Switch. Vyjít by měl ještě letos.

zdroj: All Possible Futures

Ultros

Libo trochu silně psychedelické metroidvanie? Pak by mohl bodnout Ultros. A pokud by nestačil doslova neskutečný vizuál, uši potěší soundtrack od Niklase Åkerblada alias El Huerva, autora Hotline Miami. Hra vyjde příští rok na PC, PS4 a PS5.

zdroj: Hadoque

Granblue Fantasy: Relink

Představila se i novinka ze světa mobilního hitu Granblue Fantasy s podtitulem Relink. Vyjde na PC, PS4 a PS5 a měla by to stihnout ještě letos.

zdroj: Cygames

Arizona Sunshine 2

Zombie akce Arizona Sunshine 2, kterou si zahrajete pouze s headsetem pro virtuální realitu, letos dorazí na PC a PS5.

zdroj: Vertigo Games

Ghostrunner 2

Zběsilý kyber parkour s katanou ukázal náležitě řízné záběry z hraní. Ghostrunner 2 letos vyjde na PC, PS5 a Xbox Series.

zdroj: One More Level

Synapse

Imerzivní střílečka mířící exkluzivně na PSVR2 už je na spadnutí – Synapse vychází 4. července.

zdroj: nDreams