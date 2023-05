Demoliční taškařice Teardown dorazí na PlayStation

25. 5. 2023 14:15 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Když přijde řeč na interaktivitu a zničitelnost prostředí, málokterá hra může konkurovat destruktivním radovánkám v podání rok starého Teardownu od studia Tuxedo Labs. Jeho voxelový engine a možnost zlomit, rozbořit, prorazit, ohnout či kompletně srovnat se zemí prakticky cokoliv, co vidíte na obrazovce, učarovala mimo jiné i Pavlovi.

Dočkají se i uživatelé a uživatelky PlayStationu. Těšit se mohou na ještě říznější destrukci, k čemuž by mělo dopomoci i využití haptických funkcí ovladače DualSense. Každý úder perlíkem tak v ruce zabrní jinak v závislosti na tom, zda budete bušit to zdi, do dřeva či třeba do železa.

Teardown by na PlayStation 5 měl dorazit ještě letos.