Phantom Blade Zero připomíná Bloodborne říznuté čínským bojovým uměním

25. 5. 2023 0:29 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Phantom Blade Zero z traileru níže vypadá, jako kdybyste říznuli Bloodborne s hongkongským filmem Hrdina a trochu ho opepřili Tenchu. Čili jako zatraceně lákavá kombinace! Phantom Blade čerpá akci z příběhů Luise Cha, filmů Bruce Leeho, Michelle Yeoh a Donnieho Yena. Místo tradičních moderních kulis staví fantaskní svět, ve kterém se míchá okultismus se steampunkem.

Hrát budeme za Duši, elitního zabijáka, který slouží tajemné, ale mocné organizaci, známé pouze jako Řád. Duše je ale křivě obviněn z vraždy patriarchy Řádu, a v následné honičce z údajného místa činu je smrtelně zraněn. Lék, který jej postaví na nohy, ale není všespásný a Duši propůjčí jen 66 dní života. Dost omezený čas na to, aby našel strůjce svého neštěstí a vytáhl na světlo všechny, kteří v pozadí tahají za nitky světových událostí.

Phantom Blade Zero se odehrává v polootevřeném světe, který je pospojovaný z dílčích map, plných ručně psaných úkolů a navržených aktivit. Nepůjde o žádnou procházku růžovým sadem, ale o bezútěšnou a obtížnou cestu, která vám bude neustále připomínat, že není radno polevovat v bdělosti. Půjde tedy o zatraceně těžkou výzvu.

Studio S-Game, které za Phantom Blade Zero stojí, jsou na poli vývoje her na velké konzole nováčci. Jejich předchozí tvorba mířila spíše na mobilní telefony. To ale dle jejich slov znamená, že se naučili zjednodušit ovládání tak, aby bylo možné provádět komplexní útoky bez toho, aby šlo o bezmyšlenkovité drcení tlačítek. Tak uvidíme, jak se jim to podaří v praxi. V traileru ale choreografie vypadá parádně.

Datum vydání Phantom Blade Zero zatím není známo.