Kyberpunkové MMORPG Tower of Fantasy dorazí i na PlayStation

25. 5. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Počítačoví a mobilní hráči si multiplayerové dobrodružství v technomagickém světě Aida v Tower of Fantasy mohou užívat už od loňského srpna. Nakonec však nepřijdou zkrátka ani uživatelé konzolí od Sony – vydavatelská společnost Level Infinite spolu s vývojářským studiem Perfect World, respektive pobočkou Hotta, která se o hru stará, společně oznámily, že hra v létě dorazí i na PlayStation.

Tvůrci na blogu PlayStationu slibují průzkumnickou radost a dobrodružství v masivním otevřeném světě. S postavou vlastní výroby se vydáte na pouť překrásnou smaragdovou přírodou i vyprahlou pouští, projdete se kyberpunkovou metropolí a ponoříte se do hlubin podmořského světa. K dispozici bude i nově přidaná zóna Domain 9, která se může pochlubit orientální stylizací a asijskou architekturou.

Bojovat se bude v reálném čase a k vítězství poslouží více než třicet zbraní. Pomocí mechanismu zvaného simulakrum se dokonce můžete se svou vlastní zbraní spojit v jednu entitu, přičemž samozřejmě záleží na tom, jaký vražedný nástroj si k tomu vyberete, protože to pak nejen v zásadě vytvaruje celý bojový i herní styl, ale zpřístupní i příběhové pozadí a sadu unikátních dovedností. Experimentům se meze nekladou!

Tower of Fantasy se na první dobrou tváří spíše jako MMO, ale měla by bez problémů jít hrát i o samotě, pokud patříte k hráčům, kteří po socializaci až tak neprahnou. Družní jedinci zase naopak mohou sesbírat partu přátel a vyrazit do světa společně, případně založit cech a pokusit se zdolat náročnější výzvy koncipované pro větší skupinu dobrodruhů.

Přesné datum vydání zatím neznáme, tvůrci však zmiňují léto – čekání by tak nemělo být příliš dlouhé.