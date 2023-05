Filozofický hlavolam The Talos Principle 2 vyjde ještě letos

25. 5. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kdybychom sestavovali imaginární žebříček nejchytřejších, nejzajímavějších her, na které se ale během let mírně pozapomnělo, neobešli bychom se bez zmínky The Talos Principle – skvělého logického dobrodružství s hutnou filozofickou příchutí od autorů ze studia Croteam, od nichž by to vzhledem k jejich předchozí tvorbě upřímně čekal málokdo. Ale ruku na srdce, když vyjde nová 3D puzzle hra, s čím ji automaticky budeme srovnávat? Ano, s Portalem, fajnšmekři možná vytasí ještě The Witness či The Stanley Parable, ale napadne někoho zmínit Talos? A to je zkrátka věčná škoda.

Existence pokračování není žádná novinka – první zmínka o projektu padla už před více než dvěma lety. Od té doby jsme ale o The Talos Principle 2 slyšeli minimálně. Hra se však včera ukázala v rámci PlayStation Showcase a nádavkem k faktu, že tudíž vyjde i na konzole od Sony, jsme ještě dostali náznak data vydání a dávku informací.

V The Talos Principle 2 se narodíte do světa, v němž je lidská civilizace už jen dávnou minulostí, ale její odkaz stále nese společenství robotů, které si lidé kdysi vystavěli k obrazu svému. Při pouti za rozkrytím tajemství podivné megastruktury vás hra nechá přemýšlet o smyslu vesmíru, konfliktu víry a logiky, zřeknutí se odkazu lidství, strachu z opakování chyb zaniklé civilizace a dalších odlehčených, rozverných tématech.

Mozkovny samozřejmě nezaměstná jen vyprávění, v cestě za poznáním bude stát i řada logických rébusů. Ty vás po vzoru předchozího dílu nechají pracovat se světlem a odrazy či kopírovat sebe sama. Těšit se můžeme i na novinky, jako je manipulace s gravitací či přenos vědomí mezi různými entitami.

Jeden z autorů příběhu, Jonas Kyratzes, na blogu PlayStationu slibuje, že pokračování bude obrovský skok kupředu po všech stránkách, zejména pak co se týče designu světa. Máme se přichystat na „největší, nejzvláštnější a nejkrásnější prostředí, které Croteam kdy vytvořil“. V něm mimochodem nenajdeme pouze hlavolamy, kdo si bude chtít odpočinout od přehřívání mozkových závitů, může se prostě jen vydat na průzkum a zjistit třeba víc o zapomenuté historii.

Přesné datum vydání zatím neznáme, tvůrci nicméně zmínili, že bychom se měli dočkat ještě letos. The Talos Principle 2 dorazí na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.