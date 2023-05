Podívejte se na ukázku z hraní Dragon's Dogma 2

25. 5. 2023 0:05 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na PlayStation 5 se řítí pokračování výborného RPG Dragon's Dogma. A z traileru, na který se můžete podívat níže, to vypadá, že hra je v pokročilé fázi produkce a nemuseli bychom na ni zas tak dlouho čekat. Opět na nás čekají megalomanské souboje s fantasy bestiemi a systém pomocníků.

Fanoušci předchozího dílu se v rychlém střihu scén hned zorientují a vypadá to, že pokračování si zachová všechny ikonické pilíře, které Dragon's Dogma tak proslavily. Nebudou chybět epické souboje s obrovskými mýtickými monstry, které připomínají Shadow of the Colossus. Vyvolávací kámen zase dá napovědět, že v Dragon's Dogma 2 bude opět systém pěšáků, tedy umělou inteligencí řízených společníků a společnic v družině.

Od dob PS3 udělala samozřejmě obrovský posun grafická stránka. Podle pár orientačních bodů v traileru to vypadá, že se alespoň částečně vrátíme do kraje kolem královského města Gran Soren.

Dragon's Dogma 2 zatím nemá bližší datum vydání.