Pod radarem: Uklidňující úklid listí, batolecí dobrodružství, survivaly a vejce

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Leaf it Alone – Totálně relaxační simulátor odklízení listí
Za okny ubývá zeleně, příroda nahazuje pestré barvy podzimu. Zahrádkáři si zase pro jednou rvou vlasy, jak se musí vyzbrojit hráběmi a namáhat si záda s vytvářením úhledných hromad spadaného listí, které buď někde zetlí, nebo pronikne do domů sousedů v podobě velmi zapáchajícího kouře.
Prostě idylka, kterou si můžete užít v teple domova s další divnou simulací Leaf it Alone. Jste jen vy, nevelký dvorek zcela pokrytý žlutooranžovými listy a jedna magická popelnice, která výměnou za listí poskytuje haléře.
Nejprve klikáním sbíráte jeden list za druhým a do kapes se vám jich vejde jen 50. Za vydělané peníze si ale vylepšujete rukavice, abyste sbírali rychleji, po více listech a místo klikání jen drželi myšítko. Později vyděláte na hrábě, větší pytel na listí, a dokonce i fukar! Zkrátka zen, jak má být.
Steam – 130 korun
The Last Caretaker – Průzkumnický survival v zatopeném světě plném robotů
Tak lidstvo nakonec přece jen doplatilo na biblickou velkou potopu. Zbyly po něm jen rezivějící mrakodrapy vykukující z hladiny. A roboti. Nepřátelští, ale i přátelští, jako jste vy sami. Vaším úkolem je zajistit přežití lidí, kteří se v této verzi budoucnosti pěstují v inkubátorech…
V The Last Caretaker máte k dispozici vodní základnu i člun, se kterým obrážíte obzor a prozkoumáváte svět. Spoustu času ale budete trávit i na základně, kde půjde především o crafting. Vybudujete si spoustu zařízení, propojíte je systémem hadic, jímž zajistíte přísun nejrůznějších materiálů a substancí.
Jsou tu i prvky tower defense – aby vznikající lidé přežili, musíte základnu ubránit vlastnoručně i automaticky před zdivočelými roboty. A aby toho nebylo málo, rozjedete i vlastní vesmírný program, kdy budete lidi vystřelovat na jejich vlastní dobrodružné cesty a získávat z průzkumu vesmíru další cenné prvky.
Navíc nekupujete zajíce v pytli. Jednak je k dispozici demo, a zároveň hru ohodnotilo již bezmála 2 tisíce hráčů, 80 % z nich kladně, takže už předběžný přístup bude stát za to.
Steam – 725 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu zhruba na 12 měsíců
Goodnight Universe – Tvůrci hitu Before Your Eyes servírují bizarně krásné batolecí dobrodružství
Možná ze mě teď bude mluvit moje ještě relativně čerstvá otcovská role, ale když jsem se zadíval do záběrů ze hry Goodnight Universe, bylo mi okamžitě jasné, že tuhle hru udělal někdo, kdo si sám prošel prvním rokem života dítěte jako rodič.
Jste šestiměsíční batole, a přesně tak se i chováte. Není to ale fraška, tahle hra to myslí vážně a k tématu přistupuje s úctou a respektem. Vaše pohyby jsou nemotorné, berete do rukou věci, které musíte okamžitě ochutnat.
Není to ale němá hra. Nasloucháte rozhovorům svých rodičů a jejich přátel a když zrovna nemají co říct, je tu medový hlas vypravěče, jímž jste vlastně vy. Je cosi kouzelného na tom, když pomalý, vyklidněný mužský hlas bez jakéhokoliv vzrušení pronáší věty jako: „Tehdy jsem jen uměl sedět a převalovat se. Ale v devíti měsících mě prý čeká prořezávání zoubků, ať už to znamená cokoliv.“
Jenže tohle není simulace. Vy jste totiž dítě obdařené supershopnostmi, takže vám nedělá problém třeba telekineze. A celé je to dílem zlotřilé technologické společnosti, která vám jde po krku. Možná tomu nebudete věřit, ale tahle hra má na Steamu zatím 99 % kladných hodnocení. No bodejť by ne, když je od tvůrců Before Your Eyes s 98 % kladnými recenzemi z celkových 17 tisíc…
Steam – 470 korun
Whiskerwood – Propracovaná budovatelská strategie s automatizací, myšmi a kočkami
Ve městě Whiskerwood je dětský seriál Tom a Jerry zakázaný vládou. Tvoří ji totiž kočky a tato surrealistická pohádka šíří propagandu, kterak by snad bylo možné, aby myši měly nad šelmami navrch. Vy hrajete za hlodavce, svým pánům se bez remcání zodpovídáte a plníte pro ně čím dál náročnější úkoly. Ostatně, když jste neviděli Toma a Jerryho, jak by vás vůbec mohlo napadnout se bouřit?
Ale teď vážně, Whiskerwood je budovatelská strategie ne nepodobná kouskům jako Timberborn. Objevíte se na nevelkém ostrově a musíte plnit požadavky kočičích pánů. To znamená dodávat specifické suroviny. Jejich výroba chce ale čas, takže tu na vás čeká takové to obvyklé rozhodování.
Řešíte potřeby svých myších obyvatel, kteří jsou navíc rozdělení do různých cechů. Musíte zajistit dostatečné zateplení budov, aby vám neumrzli. Potřebujete pěstovat s důrazem na správné umístění různých plodin – pšenice potřebuje světlo, houby zase vlhkost jeskyní.
Jsou tu celé zautomatizované výrobní řetězce plné pásů, a kromě koček je vaším nepřítelem i prostor. Malé ostrůvky vás dříve (rozhodně ne později) donutí budovat město do výšky, případně se prokopávat zemí. Půda je navíc formovatelná, takže můžete úmyslně zploštit kopce, abyste si usnadnili budování. Vypadá to na příjemně komplexní záležitost, která třeba jednoho dne ten Timberborn i překoná.
Steam – 725 korun
V předběžném přístupu zhruba na 12 měsíců
Voidtrain – Survival s vlakem uhánějícím vzduchoprázdnem
Ach, ty vlaky. Ve hrách, které nemají nic společného s klasickými tycoony a simulacemi, se jim nějak zalíbilo. V případně Voidtrainu jde o survival plný craftingu s jediným zásadním rozdílem – váš vlastní vlak uhání nicotou, prázdnotou, vesmírem, nějakou dimenzí… zkrátka místem, které je divné, bez tíže a plné zvláštních struktur a monster.
Vlak se pomalu sune od stanici ke stanici, což vám dává čas lehce se vzdálit a posbírat nějaký ten materiál. Ve stanicích vás zase čeká průzkum daného místa už hezky s pocitem nějaké té přitažlivosti.
Tím hlavním je ale vlak, který zpočátku vypadá jen jako malá plošina pro umisťování prvních výroben, ale jak budete cestovat světem a poznávat jeho taje, přidáte nové vagony, zlepšíte lokomotivu a také vzhledově se začne blížit skutečnému vlaku.
Voidtrain nyní vychází v plné verzi po letech v předběžném přístupu.
Steam, Xbox Series – 725 korun
Egging On – Další nesmyslně náročná plošinovka, kde hrajete za křehké vajíčko
Pamatujete si na docela děsivý animák Slepičí úlet? Tak Egging On je vlastně takový Vaječný únik. Po vzoru her jako Getting Over It with Bennet Foddy a Baby Steps se jedná o další absurdně náročnou a nervy drásající plošinovku, v níž hrajete za vajíčko prchající z kurníku.
Přestože by titul na první pohled mohla dát vzpomenout na skvělou stařičkou logickou hru I-Fluid, v níž jste hráli za kapku vody s vysušujícími nástrahami, tak tady jde skutečně především o nějaký ten skill, štěstí a především vztek. Vajíčko logicky není kulaté, takže se hýbe nepravidelně a nejlepších skoků docílíte ve chvíli, kdy se ocitá na svém nejšpičatějším bodě, takže rozhodně pracujete s načasováním.
A když spadnete? No, určitě vám někdy upadlo syrové vajíčko, tak si to asi dokážete barvitě představit… Je tu celá řada různě bláznivých úrovní s čím dál náročnějšími překážkami, za jejichž zdolání jsou dvě odměny – neskutečná úleva a nový vzhled vašeho vajíčka. Je libo zahrát si pro změnu za avokádo?
Steam, PlayStation 5, Xbox Series – 355 korun
Wall World 2 – Jaká tajemství vydá zeď v pokračování překvapivého hitu?
Dejte si pozor, až budete někomu povídat o této hře, aby si nemyslel, že ho lákáte do druhé světové války… S tou totiž Wall World 2 nemá mnoho společného. Pokračování dva a půl roku starého překvapení vás vezme do světa budoucnosti, v němž stojí zeď. Tu zdoláváte ve svém robotickém pavoukovi, který ji mocným paprskem umí načít dostatečně na to, abyste se prosoukali dovnitř a nahrabali si tam suroviny.
Je to dolovací roguelite hra, kdy se prokutáváte horninou s nadějí, že najdete něco cenného nebo zjistíte něco víc o světě. Nechybí ale celá řada nebezpečí včetně nepřátel, kteří neutočí jen uvnitř zdi přímo na vás, ale i venku na vaše mechanické vozidlo.
Samozřejmostí proto je jak upgrade vašeho transportu, tak i vaší postavy samotné, aby byla nejen boje schopná, ale aby i dolování šlo o poznání lépe. Dvojka jednoduše přináší více téhož a ještě trochu něco navíc.
Steam – 285 korun