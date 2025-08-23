Pod radarem: Novinka od tvůrců Journey, vyzyvatel Inscryption či simulace vývoje života

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Stick it to the Stickman – Legendární bitvy Stickmanů v novém kabátě od tvůrců Broforce a Anger Foot
Pamatujete na stařičké hry, v nichž si to ve zběsilých rvačkách rozdávali stickmani? Je na čase se k nim vrátit v novince Stick it to the Stickman od tvůrců akcí jako Anger Foot, Gorn či Broforce. V této hře vás čeká růst kariérním žebříčkem, který ale není pozvolný.
Cestu na vrchol si sami probíjíte vlastním tempem zástupy stejně smýšlejících kolegů. Cílem je šéf v nejvyšším patře, po jehož svržení (klidně doslovném) usednete na trůn tohoto prapodivného korporátu.
Za tematickou myšlenkou se ukrývá i celá hra. Jen čistá řež tyčkovitých panáků, která využívá nejrůznější zbraně i samotné prostředí k naprosto a zcela uspokojivé akci. Nevěříte? Tak vězte, že hru na Steamu v jejím předběžném přístupu za první tři dny ohodnotilo již přes tisíc hráčů a 97 % z nich dalo palec nahoru.
Steam – 123 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na zhruba rok
Inkshade – Deskovka à la Inscryption
Inscryption byla fenomenální karetní hra. Ve skutečnosti to byla taky docela jiná adventura, hororová, přesahující nejrůznější meze, v jádru jste ale hráli moc povedenou karetku v potemnělé chatce v lese s kýmsi na druhé straně stolu, kdo vás při každé vaší prohře odkrágloval.
Inkshade se touto premisou inspiruje. I tady totiž sedíte kdesi v místnosti u stolu a hrajete s někým deskovou hru. A budete prohrávat a nucení hrát zas a znova. V tomto případě jde ale o taktickou tahovku plnou figurek.
A právě figurky tu sbíráte mezi hrami, když prozkoumáváte okolní místnosti a luštíte hádanky. Nové figurky pak zapojíte do hry a zvýšíte tak své šance na výhru. Myslet si, že se Inkshade vyrovná Inscryption, by asi bylo bláhové, ale to neznamená, že by novinka s takto silnou inspirací nemohla být pořádně chytlavá.
Steam – 480 korun
Void/Breaker – Zběsilá roguelike akce ve stylu Ghostrunnera s nekonečnými verzemi zbraní a pořádnou destrukcí
Jediný designér Daniel Stubbington si dal za cíl vytvořit zběsile rychlou střílečku, jejíž tempo se nezalekne ani slavnějšího Ghostrunnera. Musíte být neustále v pohybu a prakticky nespouštět prst ze spouště, pokud nechcete zas a znova prohrávat v rámci roguelike smyčky.
Hru vedle zběsilosti podpírají ještě další dva pilíře. Jedním z nich je nevyčerpatelná zásoba zbraní. Díky náhodným modifikacím si při každém pokusu vytvoříte jiný vražedný nástroj a bude i na vašem pozorování zjistit, co funguje a co je lepší nechat být.
Posledním pilířem je destrukce. Nepřátele nemusíte sestřelovat přímo, ale můžete na ně svrhnout klidně celou budovu, budete-li dostatečně dlouho odlupovat kusy betonu ze sloupů. Hra už v předběžném přístupu budí úžas. Zas a znova musí člověk žasnout nad tím, čeho je schopný jediný vývojář…
Steam – 440 korun
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců
Sword of the Sea – Další zářez od tvůrců Journey a ABZÛ
Studio Giant Squid nejde nemilovat. Jeho hry Journey a ABZÛ jednoduše berou dech svou audiovizuální prezentací i minimalistickým vyprávěním hlubokých příběhů. A jejich nejnovější počin Sword of the Sea na tom není jinak.
Opět pastva pro oči a lahoda pro uši, k tomu navíc uspokojivý, plynulý pohyb krajinou. Jste v prapodivném světě plném vln, kde se proháníte na svém meči jako na skateboardu/snowboardu. Nabíráte rychlost, frčíte po rampách a předvádíte triky.
Do toho ale prozkoumáváte zdejší svět plný tajemství a coby přízrak se snažíte splnit své poslání – odhalit pozůstatky prastarého moře a jeho kultury pohřbené pod zemí. Díky tomu v jednu chvíli sjíždíte písečnou dunu, abyste záhy surfovali na mořských vlnách. Tohle prostě bude opět jedinečný a nezapomenutelný zážitek.
Steam, PlayStation 5 – 740 korun
Planetary Life – Promakaná sandboxová simulace vzniku života
Na počátku bylo těleso letící vesmírem, říkejme mu planeta. A tu náhle si této planety všiml „bůh“, říkejme mu hráč. Ve hře Planetary Life dostanete do rukou jednu planetu a provedete s ní, co se vám jen zlíbí.
Když ale pomineme cestu ďábla, měli byste začít měnit atmosféru, rozhýbat tektonické desky, ohřát jádro a pohrát si se složením plynů v atmosféře. Zkrátka a dobře, zajistit podmínky vhodné pro život, vytvořit nějakou tu pevninu s pomocí sopek, zbytek zaplavit životadárnou vodou a… stvořit život!
Začnete u jednobuněčných organizmů, od nichž přejdete ke složitějším mikroorganizmům, a než se nadějete, objeví se první ryby, plazy, ptáci, savci… A pak se po svém výtvoru klidně můžete projít. Ne, graficky vás hra ze židle nesundá, ale mírou simulace tvorby života už ano.
Steam – 290 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na neurčito
Bendy: Lone Wolf – Další inkoustový survival horor
Joey Drew Studios je zpět s dalším hororem v ikonickém inkoustovém hávu. Po původním Bendy and the Ink Machine a navazujících Bendy and the Dark Revival a Bendy: Secrets of the Machine tu máme Bendy: Lone Wolf.
Jedná se o survival horor, kde si budete hrát na kočku a myš. Proplétat se prapodivnými chodbami, kde za každým rohem může čekat další inkoustové monstrum.
Nejste bezbranní, nacházíte prostředky, jak se svých nepřátel zbavovat v nebezpečných soubojích. Své útoky si musíte dobře načasovat, nebo své nepřátele jednoduše vlákejte do připravené pasti. A co že tu děláte? No zase se snažíte odhalit pravdu inkoustového stroje…
Steam, PlayStation 5, Xbox Series, Switch – 470 korun
Dice Gambit – Taktické RPG plné kostek, inkvizitorů a vaší vlastní pokrevní linie
Pěkně ilustrované, taktické RPG Dice Gambit vás na samotném počátku nechá vytvořit si zakladatele pokrevní rodiny inkvizitorů, k němuž si následně vyberete partnera či partnerku. Jejich potomek pak zdědí vizuální i praktické rysy svých rodičů a bude moct vyrazit bojovat do ulic.
Čeká na vás město plné nejrůznějších šlechtických rodin k objevování a spřátelování. Budete si tu rozšiřovat své vlastní panství a sledovat vlastní rod napříč generacemi.
V ulicích ale není bezpečno, takže počítejte s mnoha tahovými souboji, v nichž přicházejí na řadu kostky, které diktují akce vašich rytířů. Každý rytíř je přitom jedinečný, má vlastní questy a kombinací schopností vás tvůrci vyloženě vyzývají k rozbití hry.
Pokud někomu opravdu nechybí ambice, pak je to studio Chromatic Ink. A jak se zdá, hra se jim navzdory tolika systémům poskládaným dohromady opravdu náramně povedla.
Steam – 565 korun
První akt k dispozici zdarma