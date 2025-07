Pod radarem: Návrat ke Spore, vyzyvatel Windblownu, psychologický horor a barcelonské postapo

4. 7. 2025 18:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Antro – Apokalyptická plošinovka v podzemí Barcelony s parádní hudbou

Španělské studio Gatera nám prostřednictvím své vůbec první hry Antro chce ukázat svou vlastní vizi dystopické budoucnosti. Z nespecifikovaných příčin se povrch naší planety stal neobyvatelný a lidé, tedy zhruba jen jejich 1 % se přesunulo do podzemí (mrk, mrk, Matrix?).

Titulní Antro je pak podzemní město nacházející se pod Barcelonou, kde se rozmohla totalitní vláda. A ta dala vzniku vám. Jste Nittch, člověk specializující se na doručování balíčků s pravděpodobně zakázaným obsahem (mrk, mrk, Mirror’s Edge?).

A jedna taková zásilka vás protáhne celým podzemím. Čeká vás tu v 2,5D pojetí primárně parkour, který je poklidný jen do té doby, než se vám na krk pověsí robotická policie. Po zběsilé honičce přijde ke slovu třeba i nějaká ta hádanka a kousek příběhu.

Celé to navíc doprovází poklidný i energický soundtrack v rytmu elektra, R&B či hip hopu. Hudba tu hraje opravdu velkou roli, protože reaguje na situaci ve hře i příběhové segmenty a měla by vybízet k hraní určitým stylem.

Steam, PlayStation 5 – 370 korun Xbox Series – 430 korun Demo k dispozici

Primordialis – Úvodní sekvence ze Spore v roguelite módu

Vzpomínáte si ještě na vizionářskou hru Spore, kde jste si vytvářeli svou vlastní obludku od první buňky až po vyspělé tvory schopné mezigalaktických letů? Osobně mě na hře nejvíce bavila její úvodní část, tedy ta buněčná a vodní, kde jste požíráním rostli a rychle se vyvíjeli, kdy vám hra umožnila si vytvořit potvůrku dle svých představ.

Na stejné premise je postavená i novinka Primordialis, která začíná i končí právě ve vodě. V minimalistické grafice si pomocí šestiúhelníků kreslíte vlastní rybu, s níž se pokoušíte přežít co nejdéle v jezírku a opět růst a opatřovat si nejrůznější vlastnosti.

Ve hře je přes 60 částí těla s nejrůznějšími funkcemi od jedovatých chapadel přes elektřinu vysílající končetiny až po malé kamikaze potomstvo. Představivosti se meze nekladou, a kdyby vás náhodou lákalo jen testování editoru bez nutnosti řešit přežívání, nechybí tu sandboxový režim.

Steam – 480 korun Demo k dispozici. V předběžném přístupu na zhruba 1 rok

Radiant: Guardians of Light – Akční beat ‘em up s prvky RPG a craftingu

Pokud máte v těchto parných dnech chuť moc nepřemýšlet a jen tak si užít přímočarou zábavu, tak z dnešního výběru to dozajista splňuje Radiant: Guardians of Light. Nechce po vás nic víc než se pustit do nekonečných bitev s monstry, mini bossy a bossy v malebné 2D grafice.

Čistá akční řež, v níž můžete hrát buď za Quinna, který se spoléhá na svůj věrný meč, nebo za Ainaru, jež dává přednost větší vzdálenosti mezi ní a jejím cílem pro sesílání kouzel. Napříč čtyřmi zónami navíc sbíráte materiály jak z poražených monster, tak i z nalezených beden a splněných misí.

No a z materiálů si vyrábíte nové zbraně, zbroje a další užitečnou výbavu. Třešničkou na dortu je pak možnost si tuhle řežbu dát v kooperaci s jedním kamarádem, a to hezky po staru na jednom zařízení.

Steam – 480 korun

BloodRush: Undying Wish – Zběsilá roguelite akce, aneb když si Hades a Windblown dali rande

Windblown, Hades a další jim podobné hry jsou postavené na absolutním soustředění, preciznosti, hráčském skillu, bleskových reflexech a obecně neskutečně hektické hratelnosti. A jejich vody se nyní odhodlala rozvířit hra BloodRush: Undying Wish.

Stejně jako ve Windblownu od tvůrců Dead Cells se i tady neustále pohybujete dashováním z jednoho ostrůvku na druhý. Jen tak pro změnu činíte v pixel artu a goticky tmavém světě. A kupředu vás žene žízeň. Žízeň po krvi.

Neustále musíte konejšit své nutkání zabíjením plejády nepřátel za neutuchajícího odemykání nových zbraní a schopností. Zbraně tu navíc spolu s pohybovými dovednostmi utvářejí unikátní komba utvářející celé buildy, které snadno prozkoumáte všechny, když budete pořád dokola umírat ve snaze hru konečně porazit. Zkrátka další solidní zářez ve velmi návykovém žánru.

Steam – 240 korun Demo k dispozici. V předběžném přístupu odhadem do začátku roku 2026

Dark Resolve – Psychologický horor na opuštěné policejní stanici

zdroj: STuNT

Rádi se bojíte a nevadí vám počkat si v letních měsících do velmi pozdních hodin na tu pravou tmu? A nechcete za hru dát víc než za snickersku? Tak co se takhle podívat hezky pod rouškou noci do opuštěné policejní stanice určené k demolici, která ale ještě nevyřkla všechna svá tajemství?

Dark Resolve je další horor, kde budete odkrývat nejrůznější příběhy ukryté na místě domnělé spravedlnosti. Předně se ale pokusíte přijít na kloub vraždě Abigail Brown a tomu, co se stalo s její dcerou Lily.

Proto budete prohledávat každý kout, číst si a poslouchat záznamy a… lekat se. Za ty peníze nečekejte nic dlouhého ani světoborného, ale už jen z grafického hlediska se nejedná o žádnou katastrofu a milovníci strachu by se tu adekvátně ceně mohli snad na chvíli zabavit.

Steam – 25 korun

Grifford Academy – Mix vizuální novely a taktického RPG v říši fantasy knihy

Caldria je prapodivná říše rozprostírající se v tajemné knize, kterou se rozhodne navštívit trojice dospívajících hrdinů Erika, Viva a Cap. Tím hlavním zde je vyprávění, tedy pokud zrovna neholdujte čtení mnoha odstavců textu za dalšími odstavci, pak považujte dnešní přehled za dočtený.

Se čtením dialogů se ale samozřejmě pojí i možnost je ovlivňovat a Grifford Academy má dle vašich voleb formovat jak charakter jednotlivých postav, tak i svět kolem nich. Aby to ale nebylo jen o čtení příběhů, nechybí tu… taktické souboje!

V těch zužitkujete vybavení vašich postav i jejich dovednosti odemčené dosažením nové úrovně. Že vám takový mix moc nesedí? I na to tvůrci mysleli, takže si můžete zapnout buď příběhový mód, který omezí výzvu v bitvách, nebo naopak strategický mód, který z bojů udělá správné šachy.