Pod radarem: Horor s forenzní analýzou, kooperace s bombou a pěstování hus

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Retrace the Light – Vracejte se v čase, poražte nepřátele a vyřešte hádanky
Jak se rok chýlí ke konci, herní průmysl se pomalu odebírá na odpočinek. Nicméně nějaké ty zajímavější hry se ze dna indie scény ještě vyškrábnou a Retrace the Light si to rozhodně zaslouží. Už jenom na pohled vypadá tahle akční izometrická adventura parádně.
Pod pozlátkem se skrývá bezmála 1300 let vzdálené sci-fi, kde se lidstvo spojilo s umělou inteligencí, aby napravilo společnost skrze opravu vědomí jednotlivců. Tento nápad vešel ve známost jako Projekt Metazrcadlo a vy jste jedním z těch, kdo vstupuje do myslí lidí a vrací je na správnou cestu.
Znamená to, že budete putovat velice podivným prostředím, řešit zapeklité hádanky a bojovat se zrcadlovými můrami. Hlavní silou hry, tedy vedle vizualizace a zasazení, je vaše schopnost vracet se kousek v čase – necháváte za sebou prchavou stopu, po níž se můžete bleskově vrátit a tím buď vyřešit hádanku, nebo překvapit bosse ze zálohy.
Porážením bossů si navíc odemykáte dodatečné schopnosti a další můžete najít i při průzkumu zrcadlového světa. Nechybí tu ani postavy, které vás na cestě doprovodí a volby, jež ovlivní konec celé hry.
Steam – 423 korun
Demo k dispozici.
Hail to the Rainbow – Postapokalyptická akční adventura v mrazivém Rusku
Hail to the Rainbow je nečekaný roadtrip po zpustošeném Rusku, který místy připomíná staré dobré vycházky Černobylem. Je to akční adventura s prvky hororu, v níž budete objevovat pozoruhodný svět po jakési katastrofě, v němž je nedostatek lidí a přebytek vražedných robotů.
Příběh se rozplétá s pomocí nacházených nahrávek, řešíte tu hádanky a nebojíte se popadnou tyč či brokovnici – cokoliv, co vám dá šanci přežít v této nehostinné krajině plné mechanických nepřátel. Stejně tak se tu něco najezdíte, takže vedle klaustrofobických místností opuštěných bytovek dojde i na otevřené lokace v okolí vesniček a měst.
Steam – 360 korun
Demo k dispozici.
Afterblast – Bullethell FPS pro sólisty i kooperativce
Vaše vlastní planeta je v ohrožení, ale jak se říká: nejlepší obrana je útok. Proto se v Afterblast vydáte na cizí planety, kde si to vyříkáte se samotnými zlými bohy! A jinak než za permanentně stisknuté spouště to samozřejmě nepůjde.
Tohle je frenetická střílečka, kde na vás nejroztodivnější nepřátelé posílají stejné množství projektilů. Zatímco vy si libujete v automatických puškách a dvojici rotačních kulometů, tak levitující chobotnice a pochodující golemové na vás metají ohnivé, jedovaté a kdo ví jaké další koule.
Celé si to sice můžete dát sami, ale hra myslí i na online kooperaci, kde bude moudré synchronizovat své buildy. Porážením bossů se zvyšuje obtížnost hry a objevují se noví nepřátelé. Zlepšují se ale i vaše zbraně a použitelné předměty a na svou stranu získáváte malé pomocné bytosti.
A hrát můžete jak režim sestupu do nitra planety k finálnímu bohovi, tak i v módu hordy na velkých otevřených mapách. Škoda jen že tvůrci vůbec netuší, jak dlouho bude Afterblast v předběžném přístupu. Ale jen ať si na něm dají pořádně záležet, protože vypadá opravdu parádně.
Steam – 360 korun
V předběžném přístupu na neurčito.
Wild Growth – Další inkrementační hra, tentokrát za healera
Žánr inkrementačních indie her je poslední dobou pěkně v kurzu a Wild Growth do něj přináší zajímavý závan nového tématu. Svým způsobem je to tower defense, v níž se na vaši partu bojovníků představovanou abstraktními kosočtverci valí nepřátelé ze všech stran.
Vy ale za partu nehrajete. Najímáte je do svých řad, to ano, ale jinak nad nimi nemáte kontrolu. Jste totiž léčitel, který na ně sesílá hojivá kouzla! Klikáním a neustálým vylepšováním.
Snažíte se samozřejmě vydržet co nejdéle, s čímž vám pomohou upgrady z velmi košatého stromu plného překvapivých vylepšení i prosté zvyšování základních statistik. Malá jednohubka se svébytnou stylizací, která všem milovníkům inkrementačních her udělá patřičnou radost.
Steam – 120 korun
Demo k dispozici.
She's Leaving – Survival horor se skutečnými postupy z forenzní analýzy
Vymanit se v přeplněném žánru survivalových hororů není žádný lehký úkol. Proto se ve studiu Blue Hat rozhodli postavit celou hru She's Leaving na skutečných postupech z forenzní analýzy. Stanete se vyšetřovatelem Charlesem Daltonem, který dorazí do pochmurného městečka, v němž dochází k mizení lidí.
Vaším hlavním úkolem bude s pomocí skutečných přístrojů zkoumat cákance krve a odhadovat, jakým způsobem se na tom onom místě objevily. Správná dedukce posune případ kupředu, ta špatná ve vás vyvolá vinu a ovlivní vaše schopnosti rychle reagovat.
Sami jste totiž terčem vraha, před nímž je lepší utéct a schovat se, protože jinak máte k ruce pouze taser s velmi omezenou možností opakovaného použití. A přestože to je vlastně vše, co se o hře teď dá říct, tak to za mě na potřebné zaháčkování docela stačí.
Steam – 236 korun
Později i na konzolích.
Tingus Goose – Ta nejdivnější hra za dlouhou dobu…
Pokud si libujete v naprostých bizarnostech, pak pro vás Tingus Goose musí být opravdovou lahůdkou. Se hrou jste se již dříve mohli setkat na mobilních zařízeních s Androidem i iOS, ale až nyní dorazila na Steam ve vylepšené verzi bez mikrotransakcí. Doporučuji si ji vyzkoušet na mobilu, kde je k dispozici zdarma, než do ní obětujete svých 167 korun.
Jedná se vlastně o idle hru, která ale všechny ostatní podobné hravě strká do kapsy svou totální podivností. Máte tu totiž lidského pacienta, který chce rodit děti, a tak do něj zasadíte husu, kterou zaléváte, aby z jeho břicha rostla jako strom...
Proč? To opravdu nevím, ale minimálně z herního hlediska proto, že ze chřtánu husy neustále vypadávají lidská novorozeňata, která vám generují peníze pokaždé, když se při svém volném pádu odrazí od nejrůznějších výrůstků z krku husy.
Může to být třeba další husa s deseti zobáky, které mimino posouvají nebo velmi dlouhá kráva… Prostě totální bizár, jaký mimo žánr hororu snad nemá obdoby. No zkuste a zjistíte, zda jste náhodou nenašli nějakou svou hranici…
Steam – 167 korun
Ticking Together – Kooperativní plošinovka s neustále odtikávající bombou
V kyberpunkové budoucnosti existuje organizace zabývající se přesunem aktivních bomb. No a kdo myslíte, že je jejím členem? No nejen vy, ale klidně i tři další vaši kamarádi, kteří se odhodlají spolu s vámi zažít velice napínavé, až stresující situace – a pořád dokola.
Ticking Together je platformingová párty hra, ve které půjde o nervy. Skrze křivolaké úrovně totiž musíte doručit bombu, která každých 15 vteřin hrozí svým výbuchem. Abyste její časovač restartovali, musí změnit ruce.
Takže neustále pádíte kupředu, ale snažíte se od ostatních nevzdalovat, abyste nevybuchli. Tahle horká brambora je navíc ovlivněná fyzikou, takže při manipulaci s ní a zejména jejím házením kolegům musíte být velice opatrní, protože pokud zahučí do hlubin, svůj úkol v organizaci jste zbabrali. A to je horší, než zemřít vlivem exploze…
Steam – 115 korun
Demo k dispozici.
Později i na konzolích.