Nejčtenější články týdne: Umělá inteligence, Bloodlines, PC sestavy

Bývaly časy, kdy si člověk nemohl strategii splést s RPGčkem. Možná, že to má každý jinak, ale pro mě tyhle časy skončily 15 let nazpět s vydáním The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth, na nějž došlo 9. prosince 2004. Famózní SAGE engine tehdy (alespoň v maximálním rozlišení promo fotek) převedl do jedniček a nul svět populární Středozemě s takovou věrností, až byla výsledkem jedna z nejlepších „prstenových“ her. celý článek