GamesPlay – hrajeme demo remaku Gothic 1

- Video autor: Redakce Games.cz

Překvapení! V pátek se všem majitelům některé z her Piranha Bytes přidal do knihovny Gothic Playable Teaser. Nejedná se o nic jiného než potenciální remake slavné jedničky v rané fázi vývoje, na němž si THQ Nordic chce otestovat, zda má smysl se do předělávky pustit. Vzhledem k tomu, že v redakci sedí velký fanda Gothicu Jiří, nemůžeme si demo nechat ujít.

Náš GamesPlay budou opravdu první dojmy, protože nikdo z nás demo ještě nezapnul. Nezčeřené emoce, první nakládačka od mrchožrouta, povědomá panoramata. Doufejme, že to všechno remake bude mít, jinak vývojářům palec nahoru nedáme! Tak za 15 minut na Mixeru live s Vaškem a Jiřím. GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.