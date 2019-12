Jaký byl herní rok 2019? Nejvíc se mluvilo o Fortnite, trh s hrami stále roste

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch Stadia Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X Android iOS

- Téma autor: Patrik Hajda

Web Gamesindustry dal opět dohromady roční statistiky ze světového trhu s hrami. Ze spousty grafů se dozvídáme fakta o hodnotě trhu, výdělcích počítačových a konzolových her, jaké byly nejlépe a nejhůře hodnocené hry, jak dlouho hrám trvá skončit ve slevě nebo třeba kolik se objevilo nových značek u největších vydavatelů.

První pozitivní zprávou je fakt, že hodnota trhu s hrami se rok od roku zvyšuje. Loni se jednalo o těžko představitelnou částku 3 bilionů korun (krásných 12 nul), letos je to 3,4 bilionu. Do toho se počítají hry vydané na všechna možná zařízení včetně webových prohlížečů, které zároveň jako jediné zaznamenaly pokles, a to rovnou o 15 %. Naopak hry pro chytré telefony zaznamenaly nejvyšší nárůst oproti loňskému roku – víc než 11 %.

Světové prodeje digitálních počítačových a konzolových her meziročně stouply o 10 %, zatímco krabicovky klesly o 5 %, poměr ve výdělku je 1,4 bilionu ku 368 miliardám ve prospěch digitálu. Oproti loňskému roku ale nejde o nijak velký výkyv a mnohem zajímavější je změna poměru výdělku digitálních PC her a digitálních konzolových her.

Loni 525 miliard a 645 miliard ve prospěch počítačů, letos je to 685 miliard a 708 miliard opět ve prospěch počítačů. Ale rozdíl už je prakticky smazaný, zájem o konzole zjevně roste a třeba budeme za pár let svědky většího zájmu o konzole než o počítače, obzvlášť s příchodem nové generace.

V Gamesindustry se ve svých statistikách vycházejících z nejrůznějších světových monitorovacích služeb jako Newzoo, ICO Partners a Sensor Tower zabývali i dobou od vydání hry do její první slevy. Samozřejmě nezkoumali všechny vydané hry, jen ty nejpopulárnější novinky, ze kterých bez slevy nejdéle vydržel remake Resident Evil 2, celých 69 dní. Přes dva měsíce to zvládli ještě Gears 5 a Sekiro: Shadows Die Twice.

Ke hrám, které nedaly ani měsíc, se řadí Death Stranding a Ghost Recon Breakpoint, Need for Speed Heat vydrželo jen 13 dní a Star Wars Jedi: Fallen Order byl ve slevě od začátku. Slevy zkrátka hýbou světem a když pomáhají prodejům, není nutné na ně dlouho čekat.

Co se týče her, o kterých se nejvíc psalo na webech, na Twitteru a byly nejsledovanější na YouTube, tak v prvních dvou případech připadá prvenství Fortnite, zatímco na YouTube se muselo spokojit s druhým místem za Minecraftem (100 miliard shlédnutí ku 60 miliardám). V psané podobě patří druhé a třetí místo Apex Legends a Death Stranding.

Další zajímavý graf se týká Sony, Microsoftu, Nintenda, EA, Activisionu a Ubisoftu, tedy největších vydavatelů a jejich letošních novinek. Letos bylo o šest méně nových značek. Sony jich loni mělo 10, letos jen 7, ale v obou případech je lídrem. Naopak na počet celkově vydaných her letos bezkonkurenčně vyhrálo Nintendo s 16 tituly, druhé je Sony s 10 následované EA s 9. Microsoft a Ubisoft letos nevydali žádnou novou značku.

Ještě několik posledních zajímavých čísel, než toto téma uzavřeme. Na Switchi vyšlo během prvních 39 týdnů přes 1000 her, což není daleko od poloviny celé nabídky čítající 2500 her. Gamesindustry připomíná, že Apex Legends přitáhl v prvním týdnu 25 milionů hráčů, Call of Duty: Mobile bylo za stejnou dobu stažené 100milionkrát. A celkem 730 tisíc lidí se vydalo kombinovaně na E3, Gamescom, GDC a Tokyo Game Show.

Gamesindustry do svých grafů započítává i údaje z Metacriticu, na které se můžete podívat sami. Z hlediska recenzí kritiků vede PC verze Red Dead Redemption II s 93 body následovaná hrou s nejdelším názvem Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition a překvapivou peckou Disco Elysium. Zajímavé je podívat se i na deset vůbec nejhůř hodnocených her roku, mezi kterými je třeba wrestling a Narcos: Rise of the Cartels.

To by byl rok 2019 v kostce. Rozhodně to není poslední rekapitulace. Za pár dní nás čeká naše vlastní vyhlašování nejlepších her roku, sami se ohlédneme za tím, co bylo, i když už se naše zraky pomalu, ale jistě otáčejí k našlapanému roku 2020. Bude to pořádná jízda.