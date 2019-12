Stavíme vánoční PC sestavy. Herní počítač od 13000 Kč až po high-end

- Hardware autor: Jiří Svák

Black Friday i Cyber Monday jsou za námi, předvánoční nákupní horečka v plném proudu, vysoká poptávka všude kolem. Co takhle to protentokrát zkusit trochu jinak? Peníze, které si schraňujete na nový herní počítač, nechte ještě v šuplíku, připočtěte si k tomu obálky, co najdete pod stromečkem, a počkejte do nového roku. Během lednových výprodejů pak srovnejte naše návrhy s nabídkou obchodů a uvidíte, třeba se ke stejné sestavě dostanete za lepší peníz. Nuže, úvodní tip mám za sebou a teď už na to důležitější: herní počítače.

Jak to vypadá na trhu s komponenty

Letošní rok byl hardwarově hodně zajímavý. Nové procesory, nové grafiky, konkurenční boj. Předcházející měsíce si tak zaslouží svou rekapitulaci, především těch vydání a novinek, které se bezprostředně týkají hráčských sestav.

Kdo má ve všem jasno, nechť klidně přeskočí na konkrétní návrhy.

Společnost AMD vydala třetí generaci procesorů Ryzen postavenou na 7nm výrobním procesu a čipletové architektuře. Ryzeny 3000 si zachovaly svou největší výhodu, tedy spoustu jader za nižší cenu, ale nově předehnaly Intel v IPC (instrukcích na takt). Díky tomu je aplikační výkon na špici, stejně tak i poměr ceny a výkonu. Nové Ryzeny také překvapily energetickou efektivitou: model 9 3900X má podobnou spotřebu jako Core i9-9900K, avšak Intel je osmijádro s 16 vlákny, zatímco AMD dvanáctijádro s 24 vlákny!

AMD uvedlo nejprve pět desktopových procesorů: od šestijader Ryzen 5 3600/3600X, přes osmijádra Ryzen 7 3700X/3800X až po dvanáctijádro Ryzen 9 3900X. V listopadu k nim pak přibyl nejvyšší model Ryzen 9 3950X, který má dokonce 16 jader a 32 vláken.

S nástupem nové generace Ryzenů 3000 je dobré se dívat také na starší kousky AMD. Třeba předcházející generace Ryzen 2000 se dočkala významného snížení cen. Takové šestijádro Ryzen 5 2600 nebo osmijádro Ryzen 7 2700 je vzhledem ke svému výkonu až směšně levné (od 3300 Kč, respektive 4000 Kč). Ideální volba do sestavy střední třídy a níže.

Řada GTX 16 zase přinesla grafické karty bez podpory ray tracingu, zato s dobrým poměrem cena/výkon. Alespoň to platí pro nejnovější modely GTX 16 Super (1650 Super / 1660 Super), kterými Nvidia zabodovala. V nižší střední třídě tak konečně nalezneme odpověď na dlouhou vládu GTX 1060 6 GB.

Karty přišly na trh s vhodně nastavenými cenovkami. AMD se povedlo ještě před oficiálním spuštěním prodejů ceny snížit, takže čerstvě uvedené grafiky svým poměrem cena/výkon zastínily konkurenci. Nebýt této „slevy“, pravděpodobně by karty RX Navi nebyly tak výhodné jako ve stejném období vydané GeForce RTX Super. OEM verzí RX 5500 (ještě bez XT), aby pak v prosinci vyšel na trh ve variantách výrobců třetích stran, jen s nepatrně vyššími takty, ale s možností 4 nebo 8GB VRAM.

Bohužel, cenově na tom karta není tak dobře jako vyšší modely AMD Navi. Radeon RX 5500 XT se výkonnostně zařazuje mezi starší RX 580 a RX 590 – zatímco model se 4 GB paměti je blíže RX 580, 8GB varianta je naopak téměř stejně výkonná jako GTX 1650 Super. Cenovky už ale tak odpovídající nejsou. Za 5300 Kč (RX 5500 XT 4GB), respektive 6000 Kč (RX 5500 XT 4GB) karty nepřekonají ani konkurenci ve vlastních řadách (RX 590 8GB, momentálně sehnatelná za 5000 Kč), jejíž cena se postupem času stále snižuje. Pochválit je ale třeba pokrok na straně energetické efektivity a provozních vlastností. Zde už se AMD neztratí ani v konkurenci Nvidia GeForce.



Konečně si ale můžeme si doplnit tabulku z listopadu letošního roku. Údaj o poměru cena/výkon berte jako orientační, nikoli jako definitivní metriku – karta nejprve musí mít požadovaný výkon na tituly, které chceme hrát, až poté je dobré koukat se na cenu a případný zisk výkonu při příplatku, respektive ušetření financí při snížení nároků. Jde ale samozřejmě o dobrý indikátor výhodnosti a adekvátního nacenění výrobcem/obchodníkem.

Srovnání grafických karet střední a nižší střední třídy GPU výkon ve FHD

oproti RX 5500 XT 4 GB

cena od (cca) Kč cena/výkon

(méně je lépe)

stav (dostupnost) Nvidia GTX 1060 3 GB 83 % 4900 59,04 doprodej GTX 1060 6 GB 93 % 5700 61,30 doprodej GTX 1650 4 GB 75 % 4000 53,33 Q2 2019 GTX 1650 Super 4 GB 101 % 4600 45,54 Q4 2019

GTX 1660 6 GB 115 % 5800 50,44 Q1 2019 GTX 1660 Super 6 GB 128 % 6300 49,22 Q4 2019 GTX 1660 Ti 6 GB 131 % 7000 53,44 Q1 2019 AMD RX 570 4 GB 84 % 3500 41,67 Q2 2017 RX 580 8 GB 98 % 4700 48,00 Q2 2017 RX 590 8 GB 109 % 5000 45,87 Q4 2018 RX 5500 XT 4 GB 100 % 5300 53,00 Q4 2019

RX 5500 XT 8 GB 106 % 6000 56,60 Q4 2019



Cena operačních pamětí se drží stále nízko, ba co víc, od září ještě mírně klesla. Níže vidíte graf ze zářijových sestav (modelový kit RAM, jeden z nejprodávanějších), pod ním jeho aktuální rozvoj. Průměrná cena je nižší o další stokorunu.

Herní počítač za 13000 Kč

Do nejnižší sestavy, na které se dá už něco zahrát, se jasně hodí grafická karta AMD Radeon RX 570 4 GB. Stále jde o jednu z nejvýhodnějších koupí na trhu (ne-li tu úplně nejvýhodnější), a to i po uvedení nových modelů (vizte rekapitulaci). Za 3500 Kč ukrojí jen kousek z rozpočtu sestavy, přitom nabídne výkon i na nové AAA hry ve Full HD (samozřejmě u spousty z nich se budete muset spokojit s nižším nastavením grafických detailů).

Momentálně je zlatá doba pro budgetové sestavy i s ohledem na procesor. První generace Ryzenů zlevnila opravdu značně, a ač by mohl někdo namítat, že jde už o zastaralou platformu, těžko překonávat Ryzen 5 1600 s jeho 6 jádry a 12 vlákny, taktem kolem 3,5 GHz a otevřeným násobičem – za cenu cca 2500 Kč! Jakmile procesor spárujete se slušnými paměťmi RAM, dostanete adekvátní herní výkon k Radeonu RX 570 i možnost případného upgradu na výkonnější GPU v budoucnu.

Mluvil jsem o otevřeném násobiči, takže by se hodila deska AMD alespoň s „B“ čipsetem, tedy s podporou taktování. Nedělám si iluze, že základní deska Gigabyte GA-B450M DS3H za 1750 Kč bude mít nějakou skvělou napájecí kaskádu, nicméně jde o požadovaný čipset B450 a Ryzen 5 1600 na ní popohnat půjde. Podporuje také rychlé paměti, což je u první generace Ryzenů velmi důležité (jinak procesor ztrácí výkon, a to i ve hrách). Patice AM4 navíc nabízí možnost upgradu v budoucnu i třeba na aktuální generaci Ryzen 3000.

K pamětem: rozhodně chcete dvoukanálové zapojení, frekvencí bych nešel pod 3200 MHz, kapacitou pod 8 GB. Vzhledem k nízké ceně DDR4 RAM to ale nebude ani u nejlevnější sestavy problém.

Cena za slušnou sestavu ze zastavila na 13 000 Kč. Za nevelký příplatek navíc ale můžete získat ještě vyšší výkon, a to upgradem grafické karty. Zřejmou volbou je nejnovější GTX 1060 4GB Super za cca 4600 Kč anebo starší Radeon RX 590 8 GB, který klesl na cenu od 5000 Kč. Poměrem cena/výkon jde o srovnatelné volby, RX 590 je asi o 8 % výkonnější, ale také o 8 % dražší. Pro RX 590 mluví 8 GB paměti, pro GTX 1650 Super zase nižší spotřeba. Podle mého názoru je 4 GB v roce 2019/2020 už na hraně a osobně bych šel do modelu s vyšší kapacitou, ale pro spoustu lidí je spotřeba důležitější než vyšší výkon v pár titulech, takže finální rozhodnutí nechám na vás.

Vzhledem k levným Ryzenům je zde ještě jedna alternativa, která herní výkon zase o trochu zvedne a poskytne prostor pro případný upgrade: Ryzen 5 2600. Dá se pořídit už za 3200 Kč a pasuje do stejné základní desky.

Výsledek se každopádně ve všech variantách pohybuje kolem 15 000 Kč, takže jsme stále na úrovni velmi levné sestavy. Kdo by chtěl výkon povýšit ještě dále, nechť se podívá do tabulky v rekapitulaci, kde najde vhodné GPU kandidáty.

Jak je vidno, v nižší třídě to momentálně vře a dá se poskládat slušný herní počítač na desítky způsobů. Neberte proto naše návrhy jako dogma, ale spíš jako návodný příklad.

Komponenta Model Cena (Kč) CPU AMD Ryzen 5 1600 2500 GPU Sapphire Radeon RX 570 PULSE ITX 4GB 3500 MB Gigabyte GA-B450M DS3H 1750 RAM HyperX 8GB KIT DDR4 3200MHz CL16 FURY HX432C16FB3K2/8 1150 PSU SEASONIC 520W S12II-520W 1500 SSD Western Digital Green SSD 240 GB (WDS240G2G0B) 750 HDD Seagate Barracuda 1 TB 7200 ot./min ST1000DM010 1050 cooler box 0 case Zalman Z1 900 13100 Alternativa 1 GPU GAINWARD Geforce GTX 1650 SUPER Pegasus 4600 +1100 Alternativa 2 GPU MSI Radeon RX 590 ARMOR 8G OC 5000 +1500 Alternativa 3 CPU AMD Ryzen 5 2600 3200 +700

Herní PC do 30000 Kč („střední třída“)

Střední třída, to už je výkon pro nejnovější hry většinou bez kompromisů. S nástupem nových grafických karet AMD (RX 5700/5700XT) se pohnuly ceny, takže za stejné peníze ve srovnání se sestavami z minulého roku dostaneme zase o kousek výkonu více, který už si poradí i s rozlišením QHD (1440p).

Šestijádro s 12 vlákny AMD Ryzen 5 3600 se v herním výkonu dotahuje na Intel, ale přitom stojí podstatně méně než Core i7 8700/8700K. Kdo by chtěl navrhnout variantu Ryzen 5 3600X, která má potenciálně vyšší takty, ať na to zapomene: výkonnostní odstup je minimální a příplatek za to nestojí.

Co se grafiky týče, kolem 10 000 Kč teď máme jako první volbu Radeon RX 5700 XT. Nereferenční edice od podzimu s cenou mírně klesly, takže už se dají doporučit nad těmi referenčními (které mají hlučné chlazení, ale startovaly s podstatně lepší cenovkou). Vhodný je model od Gigabyte, protože má poměrně kvalitní chlazení Windforce, ale přitom se dá sehnat už od 10 500 Kč. Za podobnou cenu je k mání také model od XFX v edici THICC II Ultra.

Výkon Radeonu RX 5700 XT je přitom mezi GeForce RTX 2070 a GeForce RTX 2070 Super. Výkonnější alternativa začíná na 13 000 Kč, RTX 2070 bez přídomku Super pak na 11 000 Kč. Jak je vidno, ani jedna z možností Nvidie nemá lepší poměr cena/výkon. Pokud vám tedy nejde o ray tracing, jehož podporou Radeony nedisponují, je RX 5700 XT momentálně nejlepší volbou.

Z minula nechávám základní desku, která je osvědčená a dostatečná i na přetaktování. Upozorňoval jsem také, že některé ze starších revizí desky ještě nemusí obsahovat BIOS s podporou nové generace Ryzen 3000, ale to už by snad na konci roku 2019 mělo být v pořádku.

I zbytek sestavy odpovídá dřívějším doporučením. Rezervu jsem ale tentokrát udělal u zdroje. Kvalitní Seasonic s certifikací 80 Plus Gold a modulární kabeláží vám vydrží velmi dlouho, takže při 650 wattech počítám ještě s možností upgradu.

Komponenta Model Cena (Kč) CPU AMD Ryzen 5 3600 5400 GPU GIGABYTE GV-R57XTGAMING OC-8GD 10500 MB MSI B450 TOMAHAWK 2800 RAM Kingston HyperX Predator DDR4 16GB 2x8GB 3333MHz CL16 HX433C16PB3K2/16 2100 PSU Seasonic FOCUS Plus Series SSR-650FX 2500 SDD Western Digital Blue WDS500G2B0B (M.2 SATA) 1600 HDD Seagate BarraCuda 2TB 7200 ot./min ST2000DM008 1600 cooler SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 650 case SilentiumPC Regnum RG4T SPC178 1100 28250 Alternativa 1 GPU GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC 3X 8G 13500 +3000

Co nejvyšší výkon za 40000 Kč

Sestava za 30 000 Kč, zvláště varianta s RTX 2070 Super, už je velmi výkonná. Jakýkoliv další upgrade bude v poměru k vynaloženým financím nevýhodný. Uvažte – výkonnostně nad RTX 2070 Super máme pouze 4 grafické karty:

Radeon VII, který už se neprodává,

RTX 2080, jejíž výkonnostní odstup od RTX 2070 Super je malý,

RTX 2080 Super, která má vzhledem k nárůstu výkonu příliš vysokou cenovku (20 000+ Kč),

RTX 2080 Ti (bez komentáře).

Pokud byste přesto chtěli počítač, co koketuje se 4K (nebo má prostě jen zase o kus vyšší výkon), ale nehodláte vysolit 32 000 Kč za RTX 2080 Ti, jediná volba je sestava s RTX 2080 Super. I ta se dá poskládat tak, aby z toho nebyl úplný cenový přepal. Jenom to nebude „kanonická high-end sestava“ s RGB a paměťmi na taktu 4000 MHz. Což znamená: co nejsilnější grafika a k tomu solidní procesor, přičemž se ušetří na zbytku komponent, které k hernímu výkonu příliš nepřispívají. Větší disk si můžete koupit i později.

Jaký procesor k RTX 2080 Super tedy vybrat? Nabízí se Intel Core i7-9700 (ano, bez „K“). Osmijádro s absencí HT, které se nedá přetaktovat, ale nabídne i tak solidní takt 4,5 GHz allcore. Tím, že jde o uzamčený model (krotíme budget, vzpomínáte?), navíc ušetříme za drahou taktovací desku a chlazení. Intel se svým silným single thread výkonem bude mít také navrch v high-refresh hraní, což je u počítače s tak výkonnou grafickou kartou také očekávaný scénář.

Jako alternativa se nabízí Ryzen 7 3700X, který má rovněž osm jader, ale má navíc SMT, tedy 16 vláken. Z pohledu multitaskingu a budoucnosti jistě dobrá volba, současně ale musíme vzít v potaz, že pro maximalizaci výkonu (aby plně konkuroval ve hrách Intelu), bude třeba pořídit paměti s vysokou frekvencí, a tudíž i vyšší cenou.

Vzhledem k těsnému rozpočtu nemáme tak velkorysé úložiště, jak by se na high-end slušelo. A co se PC skříně týče, jde o vyloženě model nižší třídy. Na druhou stranu jsem neošidil zdroj, jedná se o kvalitní modulární Seasonic s certifikací účinnosti 80 PLUS Gold. Dostačující je i chlazení procesoru: Fera 3 dokáže i7-9700 udržet na specifikovaných taktech i při nízké hlučnosti, což se nedá říct o boxovém chladiči. U sestavy s CPU AMD pak můžeme nákup chladiče úplně vynechat, přibalený model na Ryzen 7 3700X v pohodě dostačuje.

Komponenty Model Cena (Kč) CPU Intel Core i7-9700 8800 GPU Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Windforce OC 8 GB 20000 MB MSI B360 GAMING PLUS 2300 RAM HyperX Predator 16 GB DDR4 2666 MHz (HX426C13PB3/16) 1800 PSU Seasonic FOCUS Plus Series SSR-650FX 650W 2500 SSD Western Digital Blue WDS500G2B0B (M.2 SATA) 1600 HDD Seagate BarraCuda 2TB 7200 ot./min ST2000DM008 1600 cooler SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 650 case SilentiumPC Regnum RG4T SPC178 1100 40350 Alternativa 1 CPU AMD Ryzen 7 3700X 8700 MB MSI B450 TOMAHAWK 2800 RAM Adata XPG Spectrix D41 16GB 3600MHz (AX4U360038G17-DT41) 3300 cooler box 0 +1350

Herní high-end za 60000+ Kč („sestava 4K OC“)

Už u sestavy kolem 40 000 Kč jsem mluvil o neadekvátní ceně vzhledem k nárůstu výkonu, to stejné zopakuji i zde. Nejvyšší třída s RTX 2080 Ti je cenově přestřelená. Zároveň platí, že v úplném high-endu se už dlouho nic neudálo. Králem herních grafik je stále RTX 2080 Ti a nejvyšší herní výkon má pořád přetaktované osmijádro Intelu, ať už je to i7-9700K nebo i9-9900K. Jen ceny se lehce pohnuly (dolů, naštěstí!). Přesto mohu s klidem poněkolikátéocitovat svá slova:

„Závěr v portfoliu našich sestav náleží hernímu PC bez kompromisů, který je vhodný i na hraní ve vysoké kvalitě ve 4K nebo na monitorech s vysokou obnovovací frekvencí (120+ Hz). Nejde ho postavit na ničem jiném než na nejvýkonnější grafické kartě Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (recenze zde). Tu spárujeme s momentálně nejlepším procesorem na hry: Intel Core i7-9700K.“

„A proč ne i9-9900K? Ten je určitě výkonnější!“ ptáte se. Na to mám jednoduchou odpověď: i9-9900K, tedy osmijádro s 16 vlákny, má ve hrách oproti čistému osmijádru i7-9700K jen nepatrný náskok, ale stojí o několik tisíc více. Vysoký příplatek se tak nevyplatí. Intel Core i9-9900K je navíc velmi náročný na uchlazení, čímž se snižuje jeho potenciál dosáhnout vyšší frekvence při přetaktování – pokud neinvestujete do nějakého extrémního chlazení.

Na chlazení CPU jsem ale přece jen vyhradil pěknou sumu: dvouvěžová Noctua NH-D15 stojí téměř 2500 Kč, odměnou nám za to bude ale vysoký chladicí výkon a ticho. Velká část rozpočtu také putovala do pořádné taktovací desky s dobrou napájecí kaskádou. A tím Gigabyte GA-Z390 AORUS PRO i podle zahraničních recenzí rozhodně je.

U top sestavy se nám konečně otvírá možnost postavit PC bez plotnových disků. Cena SSD s vysokou kapacitou už klesla na úroveň zámožnějšího smrtelníka, tak chutě do toho. Zvolil jsem nový NVMe disk od Intelu s QLC paměťmi, kapacitou 2 TB a zapojením do M.2 slotu na čtyřech linkách PCIe. Rychlostí i poměrem cena na gigabajt jde o parádní volbu, jen ta životnost není nejlepší. Na herním PC to ale řešit příliš nemusíme.

Vzhledem k nízkým cenám operačních pamětí se do takového počítače vyplatí osadit rovnou 32 GB RAM. Dnešní hry je sice nevyužijí, ale taková sestava má potenciál vydržet spoustu let, tak proč ne. Celek uzavírá luxusní skříň od Fractal Design, která zajistí dobrý odvod tepla i tichý chod. A samozřejmě má i prosklenou bočnici.

Komponenty Model Cena (Kč) CPU Intel Core i7-9700K 10000 GPU RTX 2080 Ti 30000 MB Gigabyte GA-Z390 AORUS PRO 4800 RAM Kingston HyperX Predator DDR4 32GB 2x16GB 3200MHz CL16 HX432C16PB3K2/32 3900 PSU Seasonic 850W Focus Plus SSR-850FX 3300 SSD INTEL 660p 2TB, SSDPEKNW020T8X1 5600 HDD - cooler Noctua NH-D15 2400 case Fractal Desing Define R6 sklo 3800 63800

Výsledná cena je samozřejmě brutální, ale kdo chce hrát ve 4K bez kompromisů, tomu nic jiného nezbývá. Ušetřit se dá omezením drahých komponent, jako je high-end skříň a chladič, 2TB SSD nebo 32 GB RAM. Samotný základ sestavy, tedy procesor a grafika, ale stojí nad 40 000 Kč, i při ořezání ostatních komponent tak dostupný počítač na 4K hraní nepostavíme. Cestou by mohlo být uskromnění se v grafických detailech her, to by pak cosi ve 4K zvládla i high sestava za 40000 Kč. Ale to už prostě nejsme v třídě TOP OC.