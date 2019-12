Konečně zabijáci GTX 1060? Nové grafiky GeForce GTX 1650 Super a Radeon RX 5500 otestovány

- Hardware autor: Jiří Svák

Nvidia vydala v předcházejících dnech novou kartu nižší třídy: GTX 1650 Super. Jde o další přírůstek do řady GTX s architekturou Turing, už celkem pátý! Zároveň jsme se dozvěděli o výkonu nastupující novinky AMD Radeon RX 5500, což by měl být přímý konkurent v tomto cenovém segmentu. Zastoupí nové karty konečně dosluhující GTX 1060 6 GB?

Ve střední a nižší střední třídě je mezi kartami momentálně trochu guláš. Nvidia se snaží zajistit si pevnou pozici ve všech cenových úrovních, a tak „lepí mezery“ v nabídce dalšími kartami. Pod hranicí 8000 Kč jsme donedávna u Nvidie měli celkem 6 modelů (!), k nimž nyní přibyla ještě grafika GTX 1650 Super. Výkonnostně i cenově jsou si přitom všechny karty velmi blízko, a to ještě nepočítám produkci konkurenta AMD, který se v tomto segmentu také snaží urvat si svůj díl koláče – to ostatně dokazuje v říjnu oznámeným modelem Radeon RX 5500. Inu, posuďte sami z tabulky, jak nám (nižší) střední třída nakynula.

GPU výkon ve FHD

oproti RX 5500 (%) cena od (cca) Kč generace stav (dostupnost) Nvidia GTX 1060 3 GB 86 % 4300 Pascal doprodej GTX 1060 6 GB 97 % 5500 Pascal doprodej GTX 1650 4 GB 79 % 4000 Turing Q2 2019 GTX 1650 Super 4 GB 105 % 4500 Turing novinka (v prodeji)

GTX 1660 6 GB 119 % 5900 Turing Q1 2019 GTX 1660 Super 6 GB 134 % 6300 Turing Q4 2019 GTX 1660 Ti 6 GB 136 % 7200 Turing Q1 2019 AMD RX 570 4 GB 88 % 3500 Polaris Q2 2017 RX 580 8 GB 102 % 4600 Polaris Q2 2017 RX 590 8 GB 113 % 5500 Polaris Q4 2018 RX 5500 4 GB (OEM) 100 % neznámá Navi novinka (ještě se neprodává)



Zdroj výkonnostních dat: techpowerup . Zdroj cen: heureka / zbozi.cz

Ještě nedávno jsme přitom do jedné varianty našeho herního PC doporučovali GTX 1060 6 GB. Tehdy byla cena ještě 5000 Kč a poměrně slušná dostupnost, teď už to ale vypadá, že se model doprodává, a to za cenu kolem 5500 Kč.

Stále však platí, že GeForce GTX 1060 6GB je mezi hráči velmi oblíbený model s majoritním zastoupením v herních počítačích. Když karta přišla na trh, byla téměř stejně výkonná jako GTX 980 4 GB z předcházející generace, přitom její startovací cena kolem 7500 Kč byla oproti GTX 980 dvoutřetinová až poloviční. Výborný mezigenerační upgrade.

S nástupem nových karet se cena GTX 1060 ještě snižovala, až skončila na úrovni 5000 Kč za verzi s 6GB pamětí (3GB modely teď nepočítám, ty se kromě poloviční paměti liší také nižším počtem výpočetních jednotek, takže jde o celkově slabší grafickou kartu).

GeForce GTX 1650 Super v edici Gaming X od MSI. Zdroj: MSI

I po vydání aktuální generace Turing (řady RTX 20, později GTX 16) si GTX 1060 6 GB udržela svoji atraktivitu, protože stále přinášela dobrý poměr cena/výkon v nižší střední třídě. Nové karty z řady GTX 16 při svých zaváděcích cenách staršímu modelu konkurovaly obtížně: buďto měly významně menší výkon (GTX 1650, asi -20 %), anebo stály už nezanedbatelně více (GTX 1660, cca +1000 Kč).

To stejné, co platilo o GTX 1060 6 GB, přitom můžeme říct také o Radeonu RX 580 8 GB – ten na tom byl výkonnostně i cenově velmi podobně, ale jako bonus měl ještě 2 GB VRAM navíc.

Jak se ale zdá, této spanilé jízdě je konec. S uvedením GeForce GX 1650 Super se ceny posunuly natolik, že už GTX 1060 6 GB můžeme oficiálně poslat do starého železa. Novinka je oproti Pascalu ve Full HD výkonnější asi o 8 %, při dnešním stavu na trhu je navíc ještě levnější – pořídíte ji už od 4500 Kč. Je tak dokonce výhodnější než Radeon RX 580, kterého ve hrách překonává o pár procentních bodů s cenovkou nižší o stovku.

Srovnání výkonu a spotřeba GTX 1650 Super 4 GB s dalšími kartami. Zdroj: techpowerup

GTX 1650 Super vychází dobře i v konkurenci řady GTX 16. Oproti svému předchůdci stoupla cenově asi jen o 12 %, přitom výkonnostně je na tom lépe asi o třetinu. S rozdílem pouhých pár procent se tak přibližuje i vyššímu modelu GTX 1660, který je zase o dalších 1500 Kč dražší. S takovou to vypadá, že původní karty GTX 16 bez přívlastku Super brzo vyklidí pole. Zvlášť, když se podíváme na spotřebu.

Problém ale vidím ve 4 GB grafické paměti. Nároky her na VRAM stále stoupají a obávám se, že 4 GB už v roce 2020 nebude stačit. Ostatně, takový Red Dead Redemption 2 mi při testování Radeonu RX 580 4 GB odmítl nastavit nejvyšší preset textur. Redaktoři techpowerup nebo techspotu to ale nevidí tak černě. Ve výkonnostním segmentu, kam se karta pozicuje, nejsou podle nich 4 GB zásadním problémem (4K/QHD hraní se na kartě tohoto výkonu nečeká). Své obavy ale sdílím s Guru3D, který 4GB paměť označuje jako výrazný limitující faktor jinak výborné karty se skvělým poměrem cena/výkon.

FPS grafických karet GTX 1650 Super & Radeon RX 5500 v Metro Exodus a Gears 5 (Full HD). Zdroj: techpowerup

GTX 1650 Super 4 GB není jediná karta, která chce rozčeřit vody střední třídy. Je jí také Radeon RX 5500 4 GB z konkurenčního tábora AMD. Novinka sice ještě nedorazila na trh pro koncové zákazníky, ale redakce techpowerup ji přesto zvládla otestovat v OEM verzi z prebuilt sestavy od HP. Jde o nepřetaktovaný model blízký referenci, takže výsledky nemusí být úplně přesné, AMD může před vysláním na trh ještě doladit ovladače. Háček je ještě také v tom, že neznáme cenu.

Radeon RX 5500 4 GB OEM. Zdroj: techpowerup

I přesto vypadají výsledky karty přesvědčivě. Je jasné, že AMD míří na stejný terč jako Nvidia se svou GTX 1650 Super, proto očekávám i stejnou cenovou třídu. Výkonem jsou na tom obě karty velmi podobně, v rozmezí asi 5 procent (Full HD). Nejblíže je RX 5500 stájový kolega Radeon RX 580 8 GB, rozdíl je 2 % ve prospěch starší karty. Rozdíl je to ale minimální, takže je novinka čip Polaris připravena nahradit. Což je, upřímně, jen dobře, Polaris 20 je tady s námi už od roku 2017 a zasloužil by odejít na odpočinek.

Herní výkon ve Full HD a spotřeba AMD Radeon RX 5500 (OEM). Zdroj: techpowerup

Je tady ale stejný problém jako u GTX 1650 Super: pouze 4 GB VRAM. Rozdíl je to patrný, když víme, že karta RX 580 dokáže v ceně 4500 Kč osadit 8 GB VRAM. Pokud má být Radeon RX 5500 úspěšný, bude muset cenovku nastavit ještě níže. Už teď si ale připisuje zásadní posun: stejně jako výkonnější čipy architektury Navi (5700/5700XT), i RX 5500 je podstatně energeticky efektivnější a v rámci AMD jde o značný pokrok. Kdy ale karta přijde na trh, ještě není jasné.