Recenze mechanické klávesnice HyperX Alloy Elite RGB

- Hardware autor: Jiří Svák

Naposledy jsem na Games.cz testoval levnou mechanickou klávesnici Genesis s čínskými spínači Outemu. Dnes tady mám na stole ale jiný kalibr: značkovou mechaniku HyperX vybavenou originálními spínači Cherry MX Red s cenovkou přesahující 3000 Kč. Při testu si tak položím otázku z opačné strany spektra: má klávesnice v konkurenci vyšší třídy co nabídnout a ospravedlní si svou cenu?

Konstrukce a parametry klávesnice HyperX Alloy Elite RGB

Už při rozbalování klávesnice je znát její prémiové zpracování: tuhá konstrukce, kov, tvrdé plasty, opletený kabel.

Balení naproti tomu není nikterak okázalé. Ale to nevadí – osobně mám raději, když výrobce užije finance na vylepšení výrobku, nikoli na jeho obal. V krabici najdeme kromě klávesnice samotné také opěrku zápěstí, osm alternativních kloboučků kláves včetně nástroje na jejich výměnu a samozřejmě povinné „papíry“: krátký návod a další prospekty.

Šasi klávesnice je z kombinace kovu a plastu. Vrch kryje kovový plát o tloušťce přibližně 1 mm, spodek je plastový. Samotný kov je velmi tvrdý a nepruží, to samé jde říct o plastových částech, takže i když na klávesnici zatlačíte uprostřed, ani se nehne. Nezaznamenal jsem také žádné vrzání nebo křupání, jak se občas u kombinace těchto materiálů stává. Pevnost konstrukce je tak příkladná a v tomto směru se nedá HyperX Alloy Elite nic vytknout.

Co se mi ale příliš nelíbí, a je to společné pro velkou část high-endových klávesnic, je tlustý USB kabel. Klávesnice se připojuje pomocí dvojice USB, a tak chápu, že je elegantnější oba kabely spojit pod jedno opletení, výsledný svazek je ale prostě velmi tuhý. Kabel vede ze zadní strany klávesnice a nedá se odpojit ani nijak ukrýt či protáhnout ve spodním dílu (nejsou tam k tomu vyvedeny žádné drážky), a tak občas prostě překáží. Co naplat. Ale za to opletení alespoň palec nahoru.

Klávesnice má klasické šestiřadé rozložení včetně kláves F1–F12, které se o své funkce nedělí s ničím jiným (můžete si je ale dle libosti nastavit, o tom později). Akční tlačítka jsou umístěna v samostatné řadě nahoře. Je jich celkem 7, plus „váleček“ na ovládání hlasitosti.

Zdá se, že v Česku je k mání pouze US layout klávesnice s jednořádkovým enterem, který jsem obdržel na recenzi. Hledal jsem v nejznámějších eshopech a v dalších testech, ale nikde se CZ varianta neobjevila.

V nabídce obchodů je v tom navíc ještě trochu guláš. HyperX Alloy Elite RGB by se u nás měla prodávat pod označením HX-KB2RD2-US/R2, což je verze s US layoutem určená pro region EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika). V obchodech ale najdeme i klávesnice s označením HX-KB2RD2-US/R1, což je identický model, ale pro americký trh. No a aby toho nebylo málo, US verze s jednořádkovým enterem má v našich eshopech občas chybné fotografie s klávesnicí s dvouřádkovým enterem, což je ale zase varianta pro UK. Takže ani obrázky si moc nepomůžete, ty jsou v našich českých obchodech zásadně ilustrační. Ach jo.

Pro našince to tedy znamená, že když si HyperX Alloy Elite RGB koupí z oficiální distribuce, s nejvyšší pravděpodobností dostanou US ANSI layout, tedy jednořádkový enter, dlouhý shift, přehozené klávesy „Z“ a „Y“ (QWERTY) a absenci českých popisků kláves.

Teď je otázka, zda vám takové rozložení vadí. Znám hráče, kteří by si US klávesnici nikdy nekoupili, ale naopak existují i tací, kteří na US ANSI layout nedají dopustit, protože má dlouhý shift – a pro něj oželí i CZ popisky. Psavcům všemi deseti by US layout také nemusel vadit, protože se na popisky kláves většinou ani nedívají, podobně by to mohli mít i zapálení hráči, kteří na klávesnici povětšinou mačkají jen WSAD a QWERT. Ale tohle je velmi individuální záležitost.

Samozřejmě, pokud by vás přesto zajímalo, jak US klávesnici předělat na CZ, existují možnosti: Na klávesy si můžete koupit nálepky s českými popisky. Ty ale pak nebudou podsvícené, protože kloboučky kláves s tím jaksi nepočítaly a nemají na potřebném místě průhledný materiál.

Vzhledem k tomu, že jde o mechaniku, kde si můžete kloboučky volně demontovat, se nabízí rovněž prosté přehození „Z“ a „Y“. To ale také nebude ideální, protože klobouček pro zet má jinou výšku i sklon než ten s ypsilon.

U mechanických kláves lze samozřejmě také US klávesy vyměnit kompletně za české, museli byste si ale koupit alternativní sadu kloboučků, což už je zase další příplatek nad rámec pořizovací ceny klávesnice.

Nechme tak předělávání a pojďme se podívat, co HyperX nabízí ve své původní podobě.

Základním parametrem mechanické klávesnice je bezesporu typ spínačů. U recenzovaného modelu se jedná o věhlasné Cherry MX Red s lineárním průběhem stisku. Na našem trhu existují i varianty klávesnice s hnědými (MX Brown) spínači se zvýšeným odporem při stisku a modrými (MX Blue) spínači s proklikem.

Lineární spínač znamená, že v celém průběhu stisku klade klávesa stále stejný odpor až do jejího plného zmáčknutí. Cestu klávesy také nedoprovází žádný proklik, jako je tomu u modrých spínačů. Taková charakteristika je obecně vhodná právě pro hráče, protože při rychlém a opakovaném mačkání kláves se prsty tak neunaví. Podle mnohých ale zase nejsou lineární spínače vhodné pro psaní, protože neposkytují prstům dostatečnou hmatovou odezvu. Osobně bych se tak striktním rozdělením neřídil, každému může vyhovovat něco jiného a určitě se najdou i uživatelé, kteří s radostí hrají na modrých klikacích spínačích. Zde platí: vyzkoušet si a rozhodnout se podle sebe.

V případě HyperX Alloy Elite RGB mají spínače aktivační sílu 45 g, aktivační bod ve výšce 2 mm a celkový zdvih 4 mm.

Parametry klávesnice HyperX Alloy Elite RGB

Počet kláves 104, včetně numerického bloku Spínače Cherry MX Red (mechanické, lineární) Aktivační síla 45 g Zdvih 4 mm Aktivační bod 2 mm Zapojení 2× USB kabel, opletený, NEodpojitelný Programovatelné klávesy Všechny, vlastní paměť na makra (3 profily) Funkční (multimediální) klávesy 7× Podsvícení RGB, individuální klávesy NKRO / anti-ghosting ano / ano Rozměry 444 × 228 × 37,5 mm Váha 1467 g Doporučená cena cca 3499 Kč

Protože má klávesnice podsvícení všech kláves, jsou pouzdra spínačů průhledná, ve vrchní části je pak dioda. Spínače nejsou do krycího plátu zapuštěny, takže mezi základnou a spodkem kloboučků je výrazná mezera, na druhou stranu je tak klávesnice snadno čistitelná: odstraníte kloboučky a prostor mezi spínači jednoduše vyčistíte.



U popisek kláves si nejsem úplně jistý, zda jsou vyrobeny vstřikováním, tedy že do kloboučku kláves s vyvedenými otvory na znaky se vstříkne druhý plast, který prostor vyplní. Takové popisky se pak nikdy neošoupou. Zde mám spíš pocit, že materiál celého kloboučku je průhledný a na povrch je nanesen tenký černý film, který místa pro popisek vynechá, aby tudy pronikalo světlo podsvícení. Tak či onak, výsledná odolnost je dobrá a v pohodě obstála i v nekompromisním nehtovém testu :-)

Zajímavá je možnost změnit design 8 kláves: WSAD a 1234. V balení je k tomu účelu 8 alternativních kloboučků ve stříbrné barvě. Čtveřice WSAD má navíc hrubou texturu na povrchu, aby byly klávesy snadno rozeznatelné i hmatem.

Výškově lze klávesnici nastavit do dvou úrovní: buďto ji můžete nechat vodorovně s podložkou, anebo ji zvednout o výklopné nožičky. Další úprava už není možná, nožičky mají jen jednu polohu.

Klávesnice je kvůli mechanickým spínačům dost vysoká, takže chválím, že v balení je přítomna také opěrka zápěstí. Její materiál je tvrdý matný plast a vypadá, že by mohla vydržet i hrubější zacházení.

Kromě RGB podsvícení s dlouhým horizontálním pruhem a řady akčních kláves nemá klávesnice nějaké výrazné designové prvky. Což je za mě dobře, herní příslušenství nemusí vypadat jako vytažené z vesmírného korábu mimozemské rasy.

Ze sedmi funkčních tlačítek jich dvě slouží k ovládání podsvícení (o tom podrobněji v následující kapitole), třetí hned vedle přepíná Game Mode. Ten kromě tlačítek Windows vypíná volitelně i další kombinace kláves: třeba Alt + Tab, Alt + F4 a podobně, anebo jakoukoli klávesu, kterou si zvolíte (!). Vše si lze nastavit v doprovodné aplikaci NGenuity.

Zbytek funkčních kláves slouží k ovládání zvuku a přehrávání. Kolečko hlasitosti, nebo váleček, chcete-li, je dobře provedené: má příjemný chod a větší rozměry, takže ho snadno nahmatáte.

Klávesnice má celkem 104 kláves, nechybí tedy ani numerický blok. Nad ním mají své místo i stavové diody (Game Mode, Num Lock a Caps Lock). Na zadní straně klávesnice je navíc port USB 2.0 (passthrough), do kterého můžete připojit libovolnou periferii.

Zmiňoval jsem už také, že každá klávesa (kromě funkčních) lze přemapovat na jakoukoliv jinou nebo jí přiřadit makro? Vzhledem k tomu, že se vše nastavuje v rámci profilů klávesnice, můžete si nahraná makra i svůj binding kláves uložit do interní paměti v rámci třech rychlých profilů. Máte tak svůj kompletní setup včetně podsvícení nezávisle na hostitelském PC.

Podsvícení klávesnice

Podsvíceny jsou tedy všechny znaky – tím, že je klávesnice anglická, nemusíme řešit, zda náhodou nebyly vynechány české popisky. Podsvícení lze nastavit ve spektru RGB klidně u každé klávesy zvlášť, navíc je zde ještě dlouhý podsvícený pruh po celé šíři klávesnice, který má několik zón. K nastavení slouží program NGenuity, který je na možnosti opravdu bohatý, ale bohužel ne moc intuitivní.

Celkem si zde můžete vytvořit nekonečno profilů (respektive, nenarazil jsem při používání na limit), mezi nimiž můžete v aplikaci libovolně přepínat. Tři z nich lze pak přiřadit do rychlých slotů. Pro jejich přepínání slouží na klávesnici samostatná klávesa. Profily ve slotech jsou zároveň uloženy v interní paměti klávesnice, takže jsou dostupné i na cizím počítači bez aplikace. Pochvala! Na klávesnici je ještě samostatná klávesa pro volbu intenzity podsvícení ve třech úrovních (+ vypnuto).

V nabídce je spousta efektů podsvícení, od duhové vlny přes FPS mód až po specifické podsvícení šité na míru určité hře. Možné je také definovat si na klávesnici zóny, třeba podle zrovna rozehraného titulu, a podle toho podsvícení nastavit. Anebo si naklikat každou klávesu ručně. Než tady vypisovat všechny možnosti nastavení, bude lepší, když se na ně podíváte sami na screenshotech.

Co se podsvícení týče, jsou možnosti aplikace opravdu široké a neumím si představit, že by i náročnému hráči mohlo něco chybět. I když je nastavování v aplikaci místy těžkopádné a člověk ze začátku trochu tápe, dávám HyperX za podsvícení velký palec nahoru.

Testování klávesnice

Než si povíme mé postřehy z testování, nejprve trocha teorie, co by měla mít herní klávesnice:

Důležité je, aby dokázala zaznamenat co nejvíce současných stisků kláves. V případě ideálního stavu, kdy lze zachytit všechny klávesy naráz, se vlastnost značí jako NKRO (N-key Rollover). Pokud je model schopný zachytit třeba 6 kláves, označuje se jako 6KRO (6-key Rollover). Čím více, tím lépe, obzvláště u kompetitivních hráčů je nezbytné, aby klávesnice s jistotou předala všechny příkazy (zdravím profi ligu Starcraftu!). Základní membránové klávesnice často umožňují simultánní stisk například jen 3 kláves, což už může být pro hráče nedostačující. Je také dobré vědět, že čistě technicky funguje NKRO pouze při připojení klávesnice přes port PS/2. USB je omezeno na 6KRO. Dnes už však výrobci znají metody, jak limitaci USB obejít, možným negativem jsou ale problémy s kompatibilitou. NKRO přes USB se tak často zapíná až na vyžádání uživatele.

Druhou důležitou vlastností je takzvaný anti-ghosting. Ve zkratce jde o eliminaci jevu, kdy klávesnice při stisku určité kombinace kláves generuje nesmyslné hodnoty (například při stlačení tří kláves dojde k zapsání čtyř). Souvisí to s tím, jak klávesnice zpracovává signály v rámci své matice na plošném spoji. Většinou jsou si výrobci této limitace vědomi a „optimalizují“ nejčastější kombinace kláves kolem zóny WSAD. Problém by ale mohl nastat třeba u split screenu bojovek, simulátorů a podobně, kde se využívá větší repertoár kláves.

Výrobce v parametrech tvrdí, že Alloy Elite RGB má plné NKRO a 100% antighosting při zapojení přes USB (implicitně). Pravdivost tohoto tvrzení jsem jal ověřit pomocí prográmku AquaKey, který dokáže monitorovat stisky kláves.

V testu klávesnice obstála. Nedokázal jsem nasimulovat žádný hmat, při kterém by klávesnice nezaregistrovala stisk klávesy nebo ho interpretovala chybně.

Co se spínačů týče, červené Cherry MX mají lineární průběh stisku, tedy žádný proklik ani hmatový odpor. Kromě typického zvuku při domáčknutí mechanické klávesy jsou tak spínače tiché. Tedy relativně: pokud jste zvyklí na bezhlučnost membránových chicklet klávesnic z notebooků, bude Alloy Elite RGB hlučnější. Při neurvalém psaní jde občas slyšet vracející se pružinka, ale krom toho nevykazují Cherry MX Red žádné zvukové defekty. Snížit hlučnost by šlo ještě instalací tlumicích o-kroužků, pokud byste chtěli.

Průřez spínačem Cherry MX Red. Zdroj: cherrymx.de

Velké klávesy jako mezerník, shift, backspace a další jsou vybaveny stabilizéry a dobře tak spínají i při stisku na okraji tlačítka. Na klávesnici jsem pro účely testu strávil psaním asi týden a stejná jistota panuje u všech kláves, stisk je rovnoměrný a ve stejné výšce. Cherry MX je kvalitka.

Hodnocení a závěr

Mechanických klávesnic se spínači Cherry MX je na trhu spousta. Je proto na výrobci, čím svůj model odliší od konkurence a jakou nastaví cenovku, aby davy zaujal.

HyperX Alloy Elite RGB má zaškrtnuty téměř všechny odrážky, co by high-end mechanická klávesnice měla mít: kvalitní spínače, anti-ghosting, NKRO, programovatelné klávesy, makra, vlastní paměť, RGB podsvícení a v neposlední řadě i odolnou konstrukci. Potěšující je také obsah balení, kde najdeme opěrku pod zápěstí, svorku na vyndávání kláves i osm alternativních kloboučků.

Pokud bych měl vypíchnout jednu věc, určitě by to byla šíře nastavení, která klávesnice společně s programem NGenuity umožňuje. Ačkoli v případě aplikace nejde o nějaký UX zázrak, jakmile se s ní seznámíte, můžete si klávesnici „překopat“ plně k obrazu svému. Snad jen zarytí hráči MMORGP, kteří by chtěli mít samostatné makro klávesy navíc, by mohli mít výhrady.

Momentálně (v době vydání recenze) probíhají v eshopech slevové akce, které s cenovkami hodně zahýbaly. Kromě testovaného modelu HyperX tak zlevnila i konkurence, určit v takové situaci výhodnost koupě je obtížné. Naštěstí se můžeme podívat na průměrnou cenu předcházejících měsíců, kde se klávesnice HyperX Alloy Elite RGB pohybovala kolem hodnoty 3500 Kč. Ve stejném pásmu najdeme třeba Corsair Gaming K68 RGB nebo Fnatic Gear Streak RGB. Pro model od Corsairu mluví například deklarovaná odolnost vůči vodě a prachu IP32, ale zase mu chybí USB passtrough. V podstatě jsou tak klávesnice úrovní výbavy srovnatelné. Jako kompletní balíček hráčské mechanické klávesnice tak můžu Alloy Elite RGB doporučit. Dostanete-li se k ní navíc za momentální výprodejovou cenu, není co řešit.

Plusy

pevná konstrukce, kovový horní kryt

plné NKRO a 100% anti-ghosting

kvalitní spínače Cherry MX

RGB podsvícení s bohatým nastavením

možnost přemapování všech kláves, makra

vlastní paměť na 3 profily

USB passthrough

alternativní kloboučky kláves a podpěrka v balení

Mínusy

tuhý, neodpojitelný kabel

neintuitivní aplikace

(pouze americký layout)

Ke zvážení