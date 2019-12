Starcraft II: Umělá inteligence Alphastar už poráží ty nejlepší hráče

Windows MAC

- Téma autor: Jindřich Zubec

Dnešní článek o nejpokročilejší umělé inteligenci na světě Deepmind Alphastar je již třetí v řadě, takže nebudu znovu podrobně rekapitulovat, co je Alphastar zač a jak pracuje (odkazy na články najdete dále v textu). V kostce: Jde o skutečnou umělou inteligenci, která ve Starcraftu II, jedné z nejsložitějších lidmi vymyšlených her, řádově komplikovanější než relativně triviální šachy či go, dokáže porazit i ty absolutně nejlepší lidské hráče a často je od nich k nerozeznání. A teď svoji dominanci opět potvrdila.

Na nedávném Blizzconu měli jeho návštěvníci možnost si zahrát proti nejlepším verzím Alphastaru, které jsou o mnoho pokročilejší než ty, o kterých byla řeč před několika měsíci. Mezi návštěvníky byl i finský mistr světa a bůh virtuálního bojiště Serral, který jako jediný nekorejec dokázal na nejednom turnaji rozdrtit všechny nelidsky dobré korejské šampióny. Alphastar ho však opakovaně porazil – a Serral nebyl jeho jedinou obětí.

Umělá inteligence bez problémů drtila jak na Blizzconu, tak na internetovém ladderu téměř každého, s kým přišla do křížku. Jedině tak se mohla za všechny tři herní rasy Starcraftu II vypracovat na úroveň grandmastera. Však se stačí podívat na videa okolo, i zkušení komentátoři jen nevěřícně konstatují, že by Alphastar nerozeznali od skutečného člověka.

Na druhou stranu je pravda, že v jiných videích dělá umělá inteligence podivná rozhodnutí nebo přímo chyby. Dokonce se i překlikne! Lidé pak hned komentují, že to je jen hloupá kalkulačka, co umí rychle klikat, ale vysvětlení je složitější.

V první řadě, Alphastar není jedna umělá inteligence, ale soubor různých verzí „agentů“. A stejně jako u lidí, některý agent je prostě horší než jiný, ale přesto dost dobrý, aby porazil většinu ostatních ať už lidských, nebo umělých soupeřů. Některý agent je specialista na „cheese“ útoky, další odhalil slabinu v současné populární meta strategii lidských hráčů a využívá jen tu, jiný je dobrý ve všem.

Dalším vysvětlením občasných výpadků je ohromná složitost Starcraftu. Počet herních možností je dle týmu Deepmind 10 na 26 pro každou vteřinu hry (time step). Umělá inteligence tak stejně jako člověk musí odhadovat a někdy se prostě zmýlí. Pokud se splete vícekrát za sebou, může se dostat do situace, kdy jednoduše neví, jak dál, aby měla víc než padesátiprocentní šanci na výhru. Lidský hráč by zkusil běžnou strategii a doufal v nějakou chybu protihráče, ale AI doufat neumí a snaží se za každou cenu procento maximalizovat například neustálou výrobou těžařů. A začne se chovat předvídatelně, což vede k její záhubě.

I přes všechna vylepšení si Alphastar naštěstí stále neuvědomuje sám sebe a nechápe tedy duševní pochody lidského soupeře (protože je sám nemá). Nejlepší příklad za všechny je posílání těžařů ze skryté základy do základny hlavní i v momentě, kdy je může s velkou pravděpodobností zpozorovat nepřítel. Stroj, který by skutečně chápal, by si i bez učení dovodil, že odhalení těžaře jedoucího „odnikud“ povede k otázce: „Kde se vzal?“, po níž následuje útok na nechráněnou základnu.

Díky těmto limitacím byli jeden, dva velmi chytří účastníci Blizzconu na úrovni „obyčejných“ velmistrů, kteří kromě Starcraftu rozumí i strojovému učení, schopní Alphastar alespoň několikrát porazit. Vtip je ale v tom, že třeba při hře po internetu nevíte, že hrajete proti umělé inteligenci a chováte se jinak. Tak, jak Alphastar očekává. A proto prohrajete.

Než nudně a zdlouhavě popisovat, co se v záznamech děje, odkážu vás na kanál zaměřený na Alphastar, kde si můžete prohlédnout desítky zápasů (a porovnat se zápasy lidí proti lidem). Opravdu doporučuji i těm, co se o Starcraft nezajímají. Fakt, že často nerozeznáte, kdo je člověk a kdo AI, je odzbrojující sám o sobě.

Alphastar nevyhraje vždycky, pokud je tedy omezený na lidský počet akcí za minutu a „kliká“ jen tak často, jak by to dokázal skutečný člověk, ne superrychlý počítač. A to, že občas dostane za uši, ukazuje, jak skvělou hrou Starcraft II je. Žádná jedna strategie není nejlepší a i slabší protihráč má vždy nějakou šanci vyhrát. A přesně to hráče motivuje se zas a znovu vracet a zkoušet nové taktiky.

Dle vyjádření týmu Deepmind se zdá, že narazili na hranice současné technologie a nemohou si odškrtnout absolutní dominanci, jaké se umělé inteligenci podařilo dosáhnout v případě šachů nebo go. V takovém prostředí lidský hráč prostě už nemůže nikdy vyhrát – viz nedávný konec kariéry několikanásobného mistra světa v go, Lee Se-dola. Demoralizovaný Lee minulý měsíc konstatoval, že pro něj nemá žádnou cenu být nejlepším lidským hráčem, když nemá reálnou šanci porazit skutečně nejlepšího hráče – stroj.

Zato mistr Starcraftu Serral už určitě přišel s nějakým novým herním přístupem, který by na starého agenta, alespoň někdy, fungoval. Stejně jako my si může v klidu prohlédnout záznamy zápasů a vidí, jak soupeř hraje a co tedy udělat příště jinak.

Dalo by se říct, že se vlastně zas až tak moc nestalo a člověk je stále na vrcholu? Nemyslím si. Nemohu dostat z hlavy do očí bijící fakt, že nejlepší mistry světa, na které se nikdo z nás ani nechytá, dokáže rozšlápnout nemyslící neuronová síť jedoucí na počítači velikosti obyčejného PC v režimu reflexů / nevědomí. A to navzdory naschvál vloženým handicapům.

Až se neuronová síť bude generovat v reálném čase v mobilu, ne na superpočítači měsíc, budou schopnosti a rychlost botů za dekádu, dvě nepředstavitelné, a to i když hloubka jejich osobnosti nebude větší než v případě myši. Podobné vyhlídky jsou snad ještě strašidelnější než sci-fi příběhy o zcela dokonalých křemíkových mozcích. Lidoopi si zase zahrávají s ohněm. I pokud se nespálíme a vyjde nám to i tentokrát, dopady na budoucnost našeho druhu budou velké i tak.

Snad vás články o umělé inteligenci nestihly začít nudit. Ostatně myslím, že teď bude tak rok, dva, možná i tři, klid po pěšině, než se dozvíme o nasazení podobných botů jako běžné součásti jiných her. Možná se dočkáme i chytré AI v singleplayerových titulech, které třeba díky ní zažijí renesanci. Kdo ví. Antigrindovací týmy programátorů v různých MMO každopádně už asi začínají mít noční můry a kariéra takového hráče Wowka prodávajícího zlato, itemy a charaktery asi taky nemá kdovíjakou perspektivu.