Nejčtenější články týdne - od World of Warcraft až po farmářské simulátory

BioWare ani Obsidian se svého času netajili tím, že by chtěli vytvořit završení trilogie Knights of the Old Republic. Doba ani licence Star Wars her jim spolu s jinými okolnostmi bohužel nebyly nakloněny, nyní by se ale podle informací serveru Cinelinx mohlo blýskat na lepší časy. Ale ještě než se začnete přespříliš těšit, je potřeba upozornit, že patrně půjde o remake, případně reimaginaci prvního dílu. celý článek