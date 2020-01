Nejlepší farmářské hry, které nejsou Farming Simulator

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch Android iOS VITA PS4 Pro Xbox One X Stadia

- Téma autor: Patrik Hajda

Žánr farmaření je až překvapivě gigantický, zejména pak na mobilních zařízeních, kde se ve všech těch „farma vesničkách“ a nesčetných klonech nedá vyznat. Těm se tu ale věnovat nebudeme. Místo toho se podíváme na nejlepší počítačové a konzolové kousky posledních let, které dokazují, že Farming Simulator není jediný, kdo umí.

Článek jsem se rozhodl rozdělit do dvou sekcí podle zaměření her. V první jsou ryzí simulace, tedy hry snažící se co nejvíc přiblížit skutečnému farmaření. Jsou to ti nejvážnější konkurenti německého orání Farming Simulator, které má aktuálně na krabici devatenáctku. V druhé sekci jsou další výtečné farmařící hry, které k pěstování plodin a chování zvířátek nepřistupují s takovou vážností, ale přesto by neměly uniknout pozornosti hráče, který farmařením žije.

Hardcore simulace

Cattle and Crops

Cattle and Crops má do vydání ještě daleko, ale už několik let se jí můžete věnovat v předběžném přístupu na Steamu. Není úplně fér srovnávat hotovou hru se hrou ve vývoji. Cattle and Crops momentálně chybí spousta obsahu, není pořádně dodělaná, a tak logicky ztrácí na opěvovaný Farming Simulator.

Ale minimálně jednou zásadní oblastí to nandává úřadujícímu králi už teď – fyzikou. Farming Simulator 19 je nejlepším dílem série, která se ale moc neposouvá právě v oblasti fyziky. Ano, všechna hýblátka se v ní hezky hýbou, ale jakmile dojde na kontakt vozidel s polem, uvěřitelnost je rázem pryč. Traktory jedou po tvrdém povrchu, ať je sucho, nebo lijavec, snaží se po něm poskakovat jako ve skutečnosti, ale vy jim to prostě nebaštíte.

Tvůrci Cattle and Crops si dali za cíl tohle napravit a připravili velice realistickou fyziku jednak vozidel a jednak povrchu, po kterém jezdí sem a tam. V bahně, suchém, nebo po dešti, zůstávají realistické stopy. Je naprosto normální sledovat, jak se kola výkonné bestie noří do země, obalují bahnem a vy zkrátka zapadnete.

Možná se to zdá jako maličkost, ale přeci jen, bahno by v simulátoru farmaření mělo sehrát velkou roli a tady se tak děje. Pokud se stejné pečlivosti dočkají i zbylé oblasti hry, dost možná se zrodí nový král žánru.

Farmer's Dynasty

Pokud vás Farmer's Dynasty něčím neoslní, pak je to celková grafika a vzhled, animace a dabing postav. V těchto oblastech vás hra přenáší spoustu let do minulosti, ale ve světě simulátorů je to bohužel obvyklé. Kde tyto hry vynikají, je hratelnost, díky které se dá nad zastaralým kabátkem přimhouřit oko. A Farmer’s Dynasty je po herní stránce jedinečná.

Není to totiž jen simulace orání, sázení a sklízení, ale celého života farmáře, který je zároveň domácím kutilem. Umíte zdít, opravovat střechy a ploty, zbavovat skleníky rzi. Tyto dovednosti využijete při pomoci ostatním obyvatelům farmářské oblasti, kteří vám na oplátku věnují svůj polorozpadlý traktor a zrezivělý kombajn. Máte tedy pocit, že začínáte skutečně od nuly, s tím nejhorším z nejhorších vybavení a opravdu pomalu se někam vypracováváte, až k nablýskaným strojům s nebesky vysokou cenovkou.

Musíte jíst, musíte spát, vypořádáváte se s krysami, jako správný farmář si hledáte ženu, zatímco na poli se potýkáte s obrovskými brázdami, které zde zanechal pluh a s nimiž si váš původní traktůrek dělá vrásky.

Seznam strojů nesahá ostatním hrám z této sekce ani po kotníky, ale pocit, že prožíváte život farmáře, je zde nejsilnější. Chtělo by to spojit vozový park a technickou stránku Farming Simulatoru a Cattle and Crops se sociálními aspekty a uvěřitelným postupem z Farmer's Dynasty. To by pak mohla být dokonalá farmařící hra.

Pure Farming 2018

Pure Farming 2018 má k Farming Simulatoru ze všech nejblíž, protože mu je zkrátka nejpodobnější. Poláci naklonovali úspěšnou formuli a přidali do ní jen pár drobností. Zejména v oblasti plodin, kde se setkáte s druhy, které Farming Simulator dosud nenabídl, a to znamená i zemědělskou techniku, kterou jste dříve nemohli nikde vyzkoušet.

Jinak ale hra nemá veteránům německého simulátoru co nabídnout. Je prakticky totožná, graficky na výši, ale v ničem vyloženě nevyniká. Na druhou stranu, pokud jste se dosud s žádným simulátorem nesetkali a začnete s Pure Farmingem, je dost dobře možné, že vás totálně pohltí.

Osobně jsem si jako fanoušek Farming Simulatoru dosyta užil Pure Farming 18 v době, kdy se čekalo na další díl konkurenta. Studiu fandím a ocenil bych další, propracovanější díl. Ale není to ta hra, která vás odtrhne od zavedené značky.

Odlehčené simulace

Doraemon Story of Seasons

Série Story of Seasons, která se od roku 1996 do roku 2013 jmenovala Harvest Moon, PC hráčům dosud unikala. V posledních letech je výsadou konzolí od Nintenda, ale s jejím crossoverem s japonskou mangou Doraemon se konečně dostává i na Steam, tedy do prostředí, kde má obrovskou konkurenci v podobě Stardew Valley.

Stardew Valley se inspirovalo v Harvest Moonu, takže jsou si obě hry velmi podobné. I v Doraemonu se tedy nacházíte v komunitě milých lidiček, se kterými se postupně sbližujete a odhalujete jejich roli v příběhu. Do toho samozřejmě pěstujete nejrůznější plodiny, chováte dobytek, vyrážíte za dobrodružstvím a tak dále. Prostě Stardew Valley s licencí mangy, respektive Harvest Moon s licencí mangy, vlastně tedy Story of Seasons s licencí mangy… Uf!

Farm Together

Farm Together je asi nejjednodušší z doporučovaných her, a možná proto jsem s ní v jedné vytížené chvíli života strávil desítky hodin v kooperaci s druhou osobou. Byl to takový relaxační rituál, protože i když je Farm Together placená a neobsahuje mikrotransakce zdržující postup, stejně v ní nemáte dlouhodobě co dělat. Jakmile totiž zasadíte a zalijete všechny plodiny, nakrmíte dobytek a zkrášlíte, co jde zkrášlit, dojdou vám finance a nezbude vám než hru opustit a vrátit se k ní další den.

Tedy, můžete ji hrát v kuse a pěstovat levné plodiny, které uzrají do pár minut. Ale stejně tak dává smysl, větší smysl, zasadit všude plodiny rostoucí 24 hodin a shrábnout během jedné sklizně obrovský balík. Farm Together chybí hloubka, ale jde o výbornou odlehčenou párovou zábavu s možností pravidelných i nepravidelných sezení.

Společně plníte úkoly, které vám odemykají nové plodiny, vyděláváte si na rozšíření farmy a možnosti sázet větší objemy, budujete si ovocné sady, staráte se o zvířátka, stavíte budovy, zkrášlujete svůj dům, vaříte… Až toho jednoho dne budete mít možná dost, protože je to přeci jen to samé pořád a pořád dokola. Ale dobu strávenou do té doby si vážně užijete.

Stardew Valley

Nemysleli jste si snad, že by se ve výčtu neobjevilo dříve zmíněné, fenomenální Stardew Valley, že ne? Dílo jediného autora inspirované sérií Harvest Moon si získalo srdce milionů hráčů a není se čemu divit. Kouzelná grafika spojená s obrovskými možnostmi v oblasti farmaření, lesnictví, hornictví, sociálního života a bojování v dolech byla přesně tím, co lidé s desítkami hodin volného času a touhou něco budovat potřebovali.

Nemusíte sice jezdit po poli sem a tam, ale i tak sázením mnoha druhů plodin a jejich zaléváním strávíte spoustu času. Stejně jako odlesňováním vlastního pozemku, rybařením, výrobou nových strojů na zpracovávání surovin, hledáním pokladů a spřízněné duše i zapojováním se do městských slavností. Můžete cestovat po světě, pomáhat obyvatelům titulního města, odhalovat záhady a tak dále. Je toho strašně moc a to všechno na vás čeká, pokud jste se dosud do tohoto klenotu nepustili.

Staxel

Na první pohled Minecraft, na ten druhý Stardew Valley. Staxel se po grafické stránce inspiroval mega úspěšným survivalem, který rovněž nabízí farmaření, ale nedává ho tolik do popředí. I když se do hry s podivným názvem můžete pustit sami, je mnohem lepší v kooperaci s kamarádem, který vám vypomůže s okopáváním zahrady nebo výstavbou kravína.

Staxel má stejně jako Stardew Valley živé městečko plné obyvatel připravených vás pořádně zaúkolovat, vykoupit od vás vypěstované produkty a prodat vám semínka něčeho nového. Zároveň využívá síly voxelů a dovoluje vám tedy cokoliv zbořit a s pomocí kostek a dalších tvarů vybudovat nové věci. I zde se můžete ztratit na bezpočet hodin, přičemž slovo „ztráta času“ vám na mysl nepřijde ani jedinkrát.

Bonusy

Animal Crossing: New Horizons

Závěrem bych rád poukázal na blížící se a mnohými velmi očekávanou farmařící hru Animal Crossing: New Horizons, která bohužel nevyjde na PC, ale pouze na Switchi. Ovšem pravděpodobně půjde o velkou událost srovnatelnou třeba se Stardew Valley, ve které se farmaření opět mísí s craftingem a sociálními aspekty. Snad to dopadne tak, jak si malujeme.

Slime Rancher

Slime Rancher je v podstatě farmařící hrou, ale tématem byste to do ní neřekli. Mimozemská planeta a slizké koule různých barev? Kde je to farmaření? Spíš než o pěstování plodin jde o rozmnožování titulních slizáků, které chytáte do své pistole a vstřelujete do klecí. O simulaci se tedy vážně mluvit nedá, ale i takhle může vypadat velice zábavné farmaření.