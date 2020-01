Sledujte Fight Club #460 s vývojářem Hobo: Tough Life

- Téma Autor: Patrik Hajda

Jedna má záliba se v redakci bohužel moc nesetkává s pochopením. Ti nade mnou mi sice dovolí sem tam informovat o provařených sériích jako Farming Simulator, Truck Simulator, Flight Simulator a Spintires/MudRunner, ale žánr simulačních her toho nabízí mnohem víc, co stojí za zmínku. Rozhodl jsem se proto sesumírovat mnou otestované „divné“ hry z poslední doby do jednoho článku, což už by mi mohlo projít. [A taky že prošlo -Ed.] celý článek