LongPlay – Crusader Kings II podruhé #9: Císařství nebo smrt! - od 15:00

České království pod vedením Hrabišovců představuje evropskou velmoc, ale nám to nestačí. Chceme císařství, které se stane majákem (reformované) slovanské víry a výspou proti následovníkům Ukřižovaného! Museli jsme se ale vrhnout do konfliktu s mocnou Francií, protože její území potřebujeme a výsledkem byla asi nejepičtější bitva našich LongPlayů!

Francouzi aplikovali taktiku, jíž o tisíc let později převezme Napoleon a rozdělili naše dvě armády, které se zoufale snažily spojit, aby se jim ve východním Polsku postavily v rozhodujícím střetu. Náš první šik zachytil francouzský voj při přechodu Visly a začal Čerský masakr! Zatímco český kontingent držel břehy mohutného toku proti přesile Francouzů, bulharští žoldnéři kapitána Dana pospíchali, aby své bratry podpořili!

Jakmile ale dorazily naše posily a spojily se do jednoho šiku, začala děsivá bitva, která se navždy zapsala do dějin. Visla byla zrudlá krví následovníků Peruna i západních nevěřících. Po počátečním ostřelování se české pravé křídlo pustilo do jízdního útoku, který zlomil protivníkovu kavalerii a ta se dala na útěk. Český vojevůdce okamžitě zformoval štítovou hradbu těžké pěchoty a v sevřeném šiku napadl střed francouzské armády. V tu chvíli bylo rozhodnuto. Z boku napadený střed se zlomil a nepřátelské levé křídlo se dalo na útěk. Čeští jezdci masakrovali utíkající milovníky camembertu a Visla byla přejmenována na krvavou řeku. Vítězství bylo naše a francouzské impérium přišlo o velkou část východní enklávy!

Ale vyhráno ještě nemáme, protože pro zformování císařství potřebujeme další území. Jenže okolní panovníci cítí, že Čechy mají vyčerpané lidské zdroje a mnoho šlechticů, kteří nepracují pro dobro říše. Nejprve si chtěl kus země urvat dobrodruh se svou invazní armádou a následně se na nás vrhli dva výrazní Bavorští šlechtici. Čechy jsou pod koordinovaným útokem a potřebují rychle válku ukončit a zregenerovat se na finální boj o císařství! A to bude náš dnešní úkol. Zahnat zpupné Bavory a vydat se vstříc svému osudu!

