LongPlay – Crusader Kings II podruhé #6: Dnes neumírej!

Ne, z našeho LongPlaye Crusader Kings II se ještě nestala bondovka – v temném středověku jsou bohužel na míru šité obleky a pistole s tlumičem velkou vzácností. Titul posledního Bonda s Piercem Brosnanem si ale vypůjčujeme coby zvolání ke králi Hrabišovi. Bezpodmínečně totiž potřebujeme, aby náš nemocný, chromý dědula ještě pár měsíců vydržel dýchat.

Situace je taková, že naše slovanské impérium nutně potřebuje ochutnat sladké, autoritářské ovoce feudalismu. Jinak nebudeme schopní konkurovat všem těm křesťanským klekálkům, z nichž nejhorší jsou rozpínaví Bavoři na jihu. Ale k tomu potřebujeme schválit zákon o vyšší autoritě koruny, který smí král změnit pouze jednou za 10 let. A my ho potřebujeme změnit dvakrát po sobě.

Uvidíme, jestli se nám poštěstí ho schválit jednou, nechat Hrabiše umřít, nastolit krále Kokynauta a schválit ho podruhé. Byl by to asi až příliš snový scénář, aby se to nám, břídilům par excellence, podařilo. Ale s vaší pomocí je možné úplně všechno.

Snad se tedy uvidíme v chatu na Mixeru! Ano, opět streamujeme tam, a to od 15:00. Záznam poté nahrajeme na YouTube, kde jsme stále zabanovaní (viz vysvětlení). I přes všechny naše technické problémy zbývá nakonec zvolat jediné: Ať. Žije. MORANA! (A samozřejmě taky Perun.)

