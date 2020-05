Nejčtenější články týdne – kyberpunkové genitálie a první záběry z nového Assassína

- Téma autor: Redakce Games.cz

Cyberpunk se toho nebojí. Do „dospěláckých“ věcí půjde podobně naplno, jako třeba dlouhodobě odvážné GTA. Alespoň to tak vypadá z prvních informací ratingových agentur. A je to dobře – velké hry s podobnými tématy tu nemáme úplně každý den. Na druhou stranu mít možnost upravovat si velikost genitálií zní trochu zbytečně. Působí to vlastně trochu podobně jako mít možnost upravovat si úhel nosní přepážky v leckterém RPG. Stejně si pak nasadíte helmu a po 99 procent herního času koukáte na jiné věci.